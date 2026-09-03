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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

UP से Uttarakhand तक बाढ़ का खतरा! पहाड़ से मैदान तक बारिश और उफनती नदियों ने बढ़ाई चिंता

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गये पानी की वजह नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है. अब तक 24 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए नदी किनारे के घरों को खाली कराया गया है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 03, 2026, 12:04 PM IST

UP से Uttarakhand तक बाढ़ का खतरा! पहाड़ से मैदान तक बारिश और उफनती नदियों ने बढ़ाई चिंता

Credit Image-AI

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नेपाल में आई त्रासदी के बाद नदियों में बढ़े जलस्तर और भारी बारिश ने मध्यप्रदेश, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिये हैं. यहां कई जिलों में घरों के अंदर पानी भर गया है. चित्रकूट व आसपास के जिलों में उफनाई मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है. वहीं ऐसा ही हाल गंगा युमना नदी में भी देखने को मिल रहा है. इसके चलते कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन की टीम लगातार लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील कर रही है. वही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से 62 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों जनजीवन प्रभावित हो रहा है. 

हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी

यूपी के करीब दर्जन से भी ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गये हैं. इनमें कुशीनगर से लेकर चंद्रौली, सोनभद्र, बलिया से लेकर नदी ​किनारे स्थित कई जिले हैं. इन्हीं क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे. सीएम फर्रुखाबाद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे. वहीं आपको बता दें चित्रकूट से लेकर यूपी के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 12वीं तक के स्कलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. 

इन नदियों में बढ़ा जलस्तर

नेपाल की नदियों और पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पानी छोड़ने औ भारी बारिश की वजह से गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और राप्ती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. इनमें जलस्तर काफी बढ़ गया है. वहीं खराब मौसम और भारी बारिश के चलते खतरा बढ़ता जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, प्रयागराज से लेकर वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर और मिर्जापुर शामिल हैं. नेपाल बॉर्डर से लगे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच और सिद्धार्थनगर में भी स्थितियां गंभीर बनी हुई है. 

उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा

वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है. यहां मूसलाधार बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े जा रहे पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गये हैं. वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हो गई हैं. इनमें प्रशासन द्वारा लगातार सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने के लिए रास्ता बन रहे. हालांकि बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए पहाड़ी इलाके कई रूट्स को बंद कर दिया गया है.

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