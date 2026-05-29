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भारत

नौतपा के बीच मौसम ने ली करवट: यूपी-बिहार और दिल्ली-NCR समेत 11 राज्यों में होगी आंधी-बारिश; जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam, 29 April 2026: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण देशभर के 15 राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है. IMD ने 90 किमी/घंटा की हवाओं की चेतावनी दी है.

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Pragya Bharti

Updated : May 29, 2026, 07:14 AM IST

नौतपा के बीच मौसम ने ली करवट: यूपी-बिहार और दिल्ली-NCR समेत 11 राज्यों में होगी आंधी-बारिश; जानें अपने शहर का हाल
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Weather Report Today: भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर भारत सहित पूरे देश के लिए मौसम विभाग ने राहत और सावधानी, दोनों का संदेश दिया है. बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुए नए मौसम सिस्टम के कारण देश के बड़े हिस्से में मौसम ने अचानक करवट ली है, जिससे 15 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

48 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम हैं. उत्तर-पश्चिम यूपी से लेकर ओडिशा तक बने गर्त और विभिन्न साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पूरे देश में अस्थिरता बनी हुई है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, साथ ही ओलावृष्टि और बिजली गिरने का भी खतरा है.

विभिन्न राज्यों का हाल

उत्तर प्रदेश: राज्य में मौसम सबसे खतरनाक हो सकता है. सहारनपुर, कानपुर, अयोध्या और झांसी जैसे जिलों में 80-90 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है.

दिल्ली-NCR: यहां तेज आंधी, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान 35-37 डिग्री तक गिरने का अनुमान है.

बिहार व झारखंड: पटना, भागलपुर और रांची जैसे क्षेत्रों में 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है.

राजस्थान व मध्य प्रदेश: जहां एक तरफ हीटवेव का प्रकोप है, वहीं अब जयपुर, जोधपुर, भोपाल और गुना जैसे शहरों में आंधी-बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है.

पंजाब-हरियाणा व पहाड़: इन राज्यों में धूल भरी आंधी और भारी बारिश का अलर्ट है. पहाड़ों पर ओलावृष्टि और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.

दक्षिण भारत: केरल और तमिलनाडु में मानसून की आहट तेज हो गई है. अरब सागर में मजबूत पश्चिमी हवाएं इसके मुख्य संकेत हैं.

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