भीषण गर्मी का कहर! यूपी में ऑफिस जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे युवक की मौत, दिल्ली में हीट स्ट्रोक का पहला मामला

उत्तर भारत में 'नौतपा' की शुरुआत से पहले ही सूर्य देव ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. यूपी और दिल्ली समेत कई राज्य इस समय जानलेवा भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में हैं.

उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है. 'नौतपा' के आगाज से पहले ही उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी और जानलेवा हीटवेव की चपेट में आ चुके हैं. ताजनगरी आगरा में पारा रिकॉर्ड 46.5°C तक पहुंचने से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

सुबह से ही चलने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. इसी बीच, आगरा के एत्मादपुर क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां कुबेरपुर कट पर बस का इंतजार कर रहे एक 36 वर्षीय सेल्स मैनेजर की भीषण लू की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई.

बस का इंतजार करते-करते थमी सांसें

मृतक की पहचान कानपुर के रहने वाले विनोद कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो एक नामी मसाला कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. परिजनों के अनुसार, विनोद अजमेर से कानपुर लौट रहे थे और दोपहर करीब 3 बजे कुबेरपुर कट पर परिवहन की प्रतीक्षा कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज धूप और असहनीय तपिश के कारण विनोद पास ही बने एक खोखे के बाहर रखे तख्त पर बैठ गए, लेकिन कुछ ही पलों में वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं. प्राथमिक दृष्टि में मौत की वजह हीट स्ट्रोक यानी लू लगना मानी जा रही है. हालांकि, परिजनों ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से साफ इनकार कर दिया.

बेवजह घरों से बाहर न निकलने की हिदायत

पंचनामे के बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिया और मंगलवार को गमगीन माहौल में परिजन शव को कानपुर ले गए. मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आगरा और आस-पास के जिलों में 24 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिला प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर में बेवजह घरों से बाहर न निकलने और लगातार पानी पीते रहने की सख्त हिदायत दी है.

दिल्ली में हीट स्ट्रोक का पहला गंभीर मामला

दूसरी ओर, देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं. यहां के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस सीजन का पहला सबसे गंभीर हीट स्ट्रोक का मामला दर्ज किया गया है. पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक 24 वर्षीय छात्र ट्रेन से दिल्ली आ रहा था, तभी यात्रा के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसे तेज बुखार आया, मानसिक संतुलन खो गया और वह बेहोश हो गया.

अस्पताल के आपातकालीन विभाग में जब छात्र को लाया गया, तो उसकी स्थिति चिंताजनक थी. उसका ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका था. शुरुआत में डॉक्टरों को पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक का संदेह हुआ, लेकिन सीटी स्कैन नॉर्मल आने पर डॉक्टरों ने तुरंत भांप लिया कि यह हीट स्ट्रोक का आपातकालीन मामला है. मरीज को तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट पर लिया गया.

डॉक्टरों की त्वरित कार्रवाई

आरएमएल अस्पताल की विशेष हीट स्ट्रोक यूनिट के डॉक्टरों ने बिना वक्त गंवाए मरीज को बचाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास शुरू किए. जब मरीज को भर्ती किया गया, तब उसके शरीर का तापमान 105°F तक पहुंच चुका था. डॉक्टरों ने तुरंत कूलिंग थेरेपी शुरू की, जिसके तहत मरीज को ठंडे पानी के टब में रखा गया, नसों के जरिए ठंडी दवाएं दी गईं और बगल तथा कमर के हिस्सों में बर्फ की पट्टियां रखी गईं.

इस त्वरित चिकित्सा प्रक्रिया के चलते छात्र के शरीर का तापमान घटकर 102°F पर आ गया. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए भी आने वाले पांच दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी है.