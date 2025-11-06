नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी

Noida Murder News: पुलिस के मुताबिक, युवती की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई. सिर और हथेलियां इसलिए काटी गईं होंगी, ताकि उसकी पहचान न हो सके.

नोएडा के सेक्टर-108 में उस समय सनसनी फैल गई, जब नाले में एक युवती की सिरकटी लाश मिली. युवती का शव क्षत-विक्षत था. उसके दोनों हाथ कटे हुए थे. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका की अभी पहचान नहीं हो पाई है.

जानकारी के मुताबिक, एक राहगीर ने नाले के किनारे शव तेरते देखा. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. शव की हालत देखकर पुलिसकर्मियों के रौंगटे खड़े हो गए. महिला की पहचान न हो इसके लिए उसका सिर काटा गया था. दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब थीं.

पहचान छुपाने के लिए की गई क्रूरता

प्रारंभिक जांच में यह साफ दिखा कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई और पहचान छिपाने के लिए सिर व हथेलियां काटी गई होंगी. पुलिस हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का मामला मानकर जांच कर रही है.

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि टीमों का गठन कर दिया गया है. आसपास के मार्गों और इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव नाले तक कैसे पहुंचा और अपराधी किस रास्ते से आए और गए. साथ ही फॉरेंसिक टीम पानी और मिट्टी के नमूने, शव के आसपास मिली वस्तुएं और टायर के निशान की भी जांच कर रही है.

दुष्कर्म की आशंका

पुलिस ने इस घटना की सूचना आसपास के थानों में भेज दी है. कहीं पर गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट मेल खा सके. मृतका के शव को देखकर उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच लग रही है. शव बिना कपड़ों के मिला है, इसलिए दुष्कर्म की आशंका पर भी जताई जा रही है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या से पहले महिला के साथ किस तरह की हैवानियत हुई.

