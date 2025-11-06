FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

JNU में लेफ्ट की जीत के बाद हंगामा, ABVP-लेफ्ट समर्थकों में झड़प, जमकर हुई नारेबाजी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख

Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक

Homeभारत

भारत

नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी

Noida Murder News: पुलिस के मुताबिक, युवती की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई. सिर और हथेलियां इसलिए काटी गईं होंगी, ताकि उसकी पहचान न हो सके.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 06, 2025, 04:51 PM IST

नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी

woman body found in noida

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

नोएडा के सेक्टर-108 में उस समय सनसनी फैल गई, जब नाले में एक युवती की सिरकटी लाश मिली. युवती का शव क्षत-विक्षत था. उसके दोनों हाथ कटे हुए थे. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतका की अभी पहचान नहीं हो पाई है.

जानकारी के मुताबिक, एक राहगीर ने नाले के किनारे शव तेरते देखा. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सेक्टर 39 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया. शव की हालत देखकर पुलिसकर्मियों के रौंगटे खड़े हो गए. महिला की पहचान न हो इसके लिए उसका सिर काटा गया था. दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब थीं.

पहचान छुपाने के लिए की गई क्रूरता
प्रारंभिक जांच में यह साफ दिखा कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई और पहचान छिपाने के लिए सिर व हथेलियां काटी गई होंगी. पुलिस हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का मामला मानकर जांच कर रही है.

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि टीमों का गठन कर दिया गया है. आसपास के मार्गों और इलाकों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव नाले तक कैसे पहुंचा और अपराधी किस रास्ते से आए और गए. साथ ही फॉरेंसिक टीम पानी और मिट्टी के नमूने, शव के आसपास मिली वस्तुएं और टायर के निशान की भी जांच कर रही है.

दुष्कर्म की आशंका
पुलिस ने इस घटना की सूचना आसपास के थानों में भेज दी है. कहीं पर गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट मेल खा सके. मृतका के शव को देखकर उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच लग रही है. शव बिना कपड़ों के मिला है, इसलिए दुष्कर्म की आशंका पर भी जताई जा रही है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या से पहले महिला के साथ किस तरह की हैवानियत हुई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
TV के सबसे लवी-डवी कपल का Divorce? शादी से 4 साल बाद Neil Bhatt-Aishwarya Sharma का क्यों टूट रिश्ता?
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
UPSC का सफर या खुद से जंग? झकझोर रख देगी एस्पिरेंट के अंदरूनी संघर्ष की कहानी
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
अब करियर का गाइड बना AI, परेशानियों को सुलझाने के लिए भी कर्मचारी ले रहे मशीन से सलाह
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
नोएडा के पॉश इलाके में मिली महिला की सिरकटी लाश, दोनों हाथों की हथेलियां भी गायब, इलाके में सनसनी
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
Suresh Raina-Shikhar Dhawan पर ED का शिकंजा, खिलाड़ियों की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
Vivo X300 Ultra में ऐसा कौन सा फीचर्स आने वाला है, जिसका यूजर्स कर रहे बेसब्री से इंतजार!
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
1 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना बिजनेस, अब हर महीने कमाते हैं 250000 रुपये; आप भी ले सकते हैं सीख
Astro Rules for Gifts: किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
किसी को गलती से भी गिफ्ट न करें ये चीजें, शुरू हो जाएगा अपना ही बैडलक
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
भारत के ये 5 शहर आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट, इस जगह हो सकता है फाइनल
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
डॉक्टरों की चेतावनी, Office या Public Toilet में कभी न करें Hand Dryer का इस्तेमाल, जानिए वजह
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE