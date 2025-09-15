हरियाणवी फिल्म निर्माता और एक्टर उत्तर कुमार रेप केस में गिरफ्तार, एक्ट्रेस की बात सुनते ही एक्शन में आई पुलिस

उत्तर कुमार की अमरोहा से गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद लाने के दौरान ​तबियत बिगड़ गई. इस स्थिति में गाजियबाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार कर पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा.

वेस्टन यूपी से लेकर हरियाणा में अपने देसी स्टाइल और फिल्म के लिए मशहूर एक्टर और निर्माता उत्तर कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर कुमार को अपनी ही फिल्म एक्ट्रेस के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक्ट्रेस ने करीब 1 महीने पहले उत्तर कुमार के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी थी.पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उत्तर कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया है.

जानकारी के अनुसार, वेस्ट यूपी से लेकर हरियाणा के देसी कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले उत्तर कुमार एक्टिंग के साथ ही फिल्म निर्माता भी है. वे देसी छोरा से लेकर कई हरियाणवी फिल्मे बनाई है. उनकी फिल्म में काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने उत्तर कुमार पर शादी का झांसा देकर सालों तक रेप करने का आरोप लगाया है. इस पर गाजियाबाद पुलिस ने अमरोहा में फार्म हाउस से उत्तर कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

उत्तर कुमार को अस्पताल में कराया भर्ती

गाजियाबाद पुलिस ने उत्तर कुमार को अमरोहा से लेकर आ रही थी. इस दौरान उत्तर कुमार की तबियत खराब हो गई. इसके चलते उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां उनका इलाज चल रहा है.

लखनऊ जाकर आत्मदाह की कोशिश करने के बाद हुई कार्रवाई

इस मामले में मुकदमा दर्ज न होने पर एक्ट्रेस लखनऊ जाकर आत्मदाह का प्रयास किया. इसके बाद गाजियबाद के शालीमार गार्डन पुलिस ने उत्तर कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था. कुछ ही दिन बाद शालीमार गार्डन पुलिस ने मामले की चार्जशीट बनाकर डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील के पास संस्तुति के लिए भेजी थी.

एक्ट्रेस ने उत्तर कुमार के साथ फिल्म एल्बम में किया था काम

आपको बता दें कि उत्तर कुमार पर रेप का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने 2020 में हरियाणवी एल्बम में काम किया था. उसका आरोप है कि इसी के बाद से उत्तर कुमार ने उसे शादी का झांसा देकर रेप किया. उसे जातिसूचक शब्द कहे. महिला की शिकायत के बाद गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उत्तर कुमार को सोमवार को अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.