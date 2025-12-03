VVIP नंबर प्लेट के लिए लगा दी 1.17 करोड़ की बोली, जमा किए सिर्फ 11,000 रुपये, परिवहन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

सुधीर का कहना है कि शनिवार रात उन्होंने कई बार पोर्टल पर पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट में बार-बार एरर शो होता रहा. जिसकी वजह से वह पेमेंट नहीं कर सका.

हरियाणा में एक अनोखा मामला सामने आया है. पिछले हफ्ते एक VVIP नंबर 1.17 करोड़ रुपये में बिका था. जिसे देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बताया जा रहा था. बोली लगाने वाले शख्स ने 11,000 रुपये जमा भी किए थे, लेकिन जब पूरी रकम जमा करने की बारी आई तो वह नहीं कर पाया. इस मामले में परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में पिछले हफ्ते पंजीकरण संख्या HR-88 B-8888 के बोली लगाई गई थी. इस VVIP नंबर के लिए बोली 50,000 रुपये से शुरू हुई थी, जो कुछ मिनटों में 1 करोड़ रुपये को पार कर गई. आखिर में हिसार के ट्रांसपोर्टर सुधीर कुमार ने इस नंबर को 1 करोड़ 17 लाख रुपये में खरीद लिया.

सुधीर ने 'HR88B8888' की नीलामी में भाग लेने के लिए 1000 रुपये शुल्क के तौर पर जमा किए और 10,000 रुपये सिक्यॉरिटी डिपोजिट के रूप में दिए थे. नियम के मुताबिक, बाकी रकम यानी 1 करोड़ 16 लाख 89 हजार रुपये 1 दिसंबर दोपर 12 बजे तक जमा करनी थी, लेकिन वह भुगतान पूरा नहीं कर पाए.

सुधीर का कहना है कि शनिवार रात उन्होंने कई बार पोर्टल पर पेमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट में बार-बार एरर शो होता रहा. जिसकी वजह से वह पेमेंट नहीं कर सका.

परिवहन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

इस मामले में परिवहन मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दिए हैं. विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इस बात की जांच करें की बोली लगाने वाले सुधीर कुमार के पास क्या वाकई इतनी संपत्ति है कि वह 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाकर ऐसा फैंसी नंबर खरीद सके. क्योंकि कुछ लोग नाम कमाने के लिए ऐसी बोली लगा देते हैं. जब पैसे देने की बारी आती है तो जमा नहीं कर पाते. अथॉरिटी को फिर से नीलामी करनी पड़ती है.

