हरियाणा: रोहतक में साइबर सेल के ASI ने खुद की ली जान, सुसाइड करने वाले IPS पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. ASI का तीन पेज का एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें उन्होंने दिवंगत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस मौके पर पहुंच गई है. FSL एक्सपर्ट डॉ. सरोज दहिया की टीम सबूतों को इकट्ठा करने में जुटे हैं.

एएसआई संदीप कुमार ने सुसाइड नोट में लिखा है कि दिवगंत IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त थे. वह जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे.

सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश

मृतक एएसआई संदीप कुमार साइबर सेल में इंचार्ज थे. उन्होंने सुसाइड नोट में दावा किया है कि IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सबूत मौजूद थे. गिरफ्तारी के डर से उन्होंने सुसाइड किया. आईपीएस पूरन कुमार जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे. मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं. इस भ्रष्टाचारी परिवार को बख्शा नहीं जाए.

वीडियो मैसेज में लगाए गंभीर आरोप

मृतक एएसआई ने एक वीडियो मैसेज में कहा, 'मैं संदीप कुमार आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं कि आईपीएस अधिकारी एक हत्या के मामले को पैसे लेकर दबाने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति राव इंद्रजीत को बचाने के लिए 50 करोड़ रुपये का सौदा किया था. इस पूरे प्रकरण की अफसर नरेंद्र बिजारणिया ने सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की.

बिजारणिया एक ईमानदार अफसर थे. उन्होंने अपनी पूरी पोस्टिंग के दौरान एक भी रुपये की रिश्वत नहीं ली. वह कर्मचारियों और जनता के हितों के लिए हमेशा काम कर रहे. संदीप ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि जब एक आईजी रैंक के अफसर की रोहतक में पोस्टिंग हुई तो उन्होंने जाति के आधार पर अधिकारियों की छंटनी शुरू कर दी और भ्रष्ट लोगों को पदों पर बैठा दिया. उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि बगैर रिश्वत के थाने में कोई काम नहीं होता.

