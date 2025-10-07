Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

IPS Y Puran Kumar Suicide: हरियाणा कैडर के IPS वाई पूरन की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत की खबर सामने आ रही है. अधिकारी शव उनके चंडीगढ़ स्थित आवास में मिला जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा जांच-पड़ताल में जुटा हुआ है.

Haryana police: हरियाणा के एडीजीपी रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारी IPS वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है. अधिकारी का चंडीगढ़ स्थित आवास में उनका शव पाया गया हैं. इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस नें मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, एडीजीपी पूरन कुमार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया, रोहतक में तैनात थे. IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनपीत पी भी एक आईएएस अधिकारी हैं.

पत्नी भी हैं आईएएस अधिकारी

इस समय अमनपीत पी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के दौरे पर हैं और वह कल यानी बुधवार को वापस भारत लौटेंगी. वाई कुमार अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 11 के सरकारी आवास में रहते थे. जैसे ही उनकी आत्महत्या करने की जानकारी मिली उन्हें तुरंत सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कुछ समय जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरन कुमार 2001 के आईपीएस अधिकारी हैं.

साउंडप्रूफ बेसमेंट में मारी गोली

बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मारी है. उधर, घटना के बाद उनके घर पर लोगों की भीड़ लग गई. ये भी खबर सामने आ रही है कि सोमवार को सबसे पहले उनकी बेटी ने उनका शव घर के बेसमेंट में देखा. ध्यान देने बात ये भी है कि पूरण सिंह को एडीजीपी रैंक था लेकिन उन्हें फिर भी आईजी रैंक दिया गया था. पूरन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अत्महत्या की है. उन्होंने सोमवार को अपने गनमैन से बंदूक ली थी, उनकी बेटी को यह बंदूक बेसमेंट में मिली. सूत्रों की माने तो उनके घर का बेसमेंट साउंडप्रूफ है जिसकी वजह से गोली चलने की आवाज बाहर नहीं आई.

