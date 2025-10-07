Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण

Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

एम्पलॉयी को गलती से दी 330 गुना ज्यादा सैलरी, बंदे ने तुरंत किया रिजाइन, कोर्ट पहुंची कंपनी को मिली ऐसी 'सजा'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Homeभारत

भारत

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

IPS Y Puran Kumar Suicide: हरियाणा कैडर के IPS वाई पूरन की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत की खबर सामने आ रही है. अधिकारी शव उनके चंडीगढ़ स्थित आवास में मिला जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा जांच-पड़ताल में जुटा हुआ है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 07, 2025, 03:46 PM IST

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

ips officer y purna kumar

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Haryana police: हरियाणा के एडीजीपी रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारी IPS वाई पूरन कुमार  ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है. अधिकारी का चंडीगढ़ स्थित आवास में उनका शव पाया गया हैं. इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस नें मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, एडीजीपी पूरन कुमार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया, रोहतक में तैनात थे. IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनपीत पी भी एक आईएएस अधिकारी हैं. 

पत्नी भी हैं आईएएस अधिकारी

इस समय अमनपीत पी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के दौरे पर हैं और वह कल यानी बुधवार को वापस भारत लौटेंगी. वाई कुमार अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 11 के सरकारी आवास में रहते थे. जैसे ही उनकी आत्महत्या करने की जानकारी मिली उन्हें तुरंत सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कुछ समय जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरन कुमार 2001 के आईपीएस अधिकारी हैं. 

साउंडप्रूफ बेसमेंट में मारी गोली

बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मारी है. उधर, घटना के बाद उनके घर पर लोगों की भीड़ लग गई. ये भी खबर सामने आ रही है कि सोमवार को सबसे पहले उनकी बेटी ने उनका शव घर के बेसमेंट में देखा. ध्यान देने बात ये भी है कि पूरण सिंह को एडीजीपी रैंक था लेकिन उन्हें फिर भी आईजी रैंक दिया गया था. पूरन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अत्महत्या की है. उन्होंने सोमवार को अपने गनमैन से बंदूक ली थी, उनकी बेटी को यह बंदूक बेसमेंट में मिली. सूत्रों की माने तो उनके घर का बेसमेंट साउंडप्रूफ है जिसकी वजह से गोली चलने की आवाज बाहर नहीं आई.    

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE