क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा
Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली
ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण
Pawan Singh का पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप, लिखा- 'रट लगा रखी है कि चुनाव लड़वाइए, चाहे जैसे भी'
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
एम्पलॉयी को गलती से दी 330 गुना ज्यादा सैलरी, बंदे ने तुरंत किया रिजाइन, कोर्ट पहुंची कंपनी को मिली ऐसी 'सजा'
भारत
IPS Y Puran Kumar Suicide: हरियाणा कैडर के IPS वाई पूरन की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत की खबर सामने आ रही है. अधिकारी शव उनके चंडीगढ़ स्थित आवास में मिला जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा जांच-पड़ताल में जुटा हुआ है.
Haryana police: हरियाणा के एडीजीपी रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारी IPS वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है. अधिकारी का चंडीगढ़ स्थित आवास में उनका शव पाया गया हैं. इस घटना की जानकारी लगते ही पुलिस नें मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, एडीजीपी पूरन कुमार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सुनारिया, रोहतक में तैनात थे. IPS वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनपीत पी भी एक आईएएस अधिकारी हैं.
पत्नी भी हैं आईएएस अधिकारी
इस समय अमनपीत पी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान के दौरे पर हैं और वह कल यानी बुधवार को वापस भारत लौटेंगी. वाई कुमार अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 11 के सरकारी आवास में रहते थे. जैसे ही उनकी आत्महत्या करने की जानकारी मिली उन्हें तुरंत सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने कुछ समय जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरन कुमार 2001 के आईपीएस अधिकारी हैं.
साउंडप्रूफ बेसमेंट में मारी गोली
बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में खुद को गोली मारी है. उधर, घटना के बाद उनके घर पर लोगों की भीड़ लग गई. ये भी खबर सामने आ रही है कि सोमवार को सबसे पहले उनकी बेटी ने उनका शव घर के बेसमेंट में देखा. ध्यान देने बात ये भी है कि पूरण सिंह को एडीजीपी रैंक था लेकिन उन्हें फिर भी आईजी रैंक दिया गया था. पूरन कुमार ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अत्महत्या की है. उन्होंने सोमवार को अपने गनमैन से बंदूक ली थी, उनकी बेटी को यह बंदूक बेसमेंट में मिली. सूत्रों की माने तो उनके घर का बेसमेंट साउंडप्रूफ है जिसकी वजह से गोली चलने की आवाज बाहर नहीं आई.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से