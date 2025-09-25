Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश

क्या एक प्लानिंग के तहत हुई लद्दाख में हिंसा? जानें इस कहानी का A to Z

Bihar Chunav: बिहार के मैदान में BJP ने उतारा अपना सबसे बड़ा धुरंधर, अब राहुल-तेजस्वी के सामने होगी बड़ी चुनौती

फिर कानूनी विवाद में फंसे शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan, समीर वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

Ayurvedic Remedies: दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश

Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश

Homeभारत

भारत

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा की महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये प्रति माह देने का निश्चय किया है. इसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 25, 2025, 07:34 PM IST

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

lado laxmi yojana

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Haryana Lado Laxmi Yojana: हरियाणा में सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरूआत हो रही है. हिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने की अपनी चुनावी घोषणा के तहत हरियाणा की भाजपा सरकार ने आज दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया. बता दें कि यह ऐप लॉन्च होते ही  50 हजार महिलाओं ने इसे डाउनलोड कर लिया और 8 हजार महिलाओं ने पंजीकरण करवा लिया. 

सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी

उन्होंने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सहज बनाने के लिए दो टोल-फ्री नंबर भी जारी किए, ताकि हरियाणा की कोई भी महिला योजना का लाभ लेने में अड़चन न महसूस करे. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है. पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में सीएम नायब सैनी ने एक समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया हैं. ऐप लॉन्चिंग के दौरान सीएम ने कहा कि  महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

5000 हजार करोड़ रुपये का बजट

हरियाणा सरकार ने इस योजना को पूर्ण करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट रखा हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के पहले फेज की शुरूआत में करीब-करीब  21 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा. इस योजना के आधार पर हर पात्र महिला के खाते में सीधे हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे. सीएम ने पंजीकरण में किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए दो टोल-फ्री नंबर 01724880500 और 18001802231 जारी किए.

Bihar Chunav: बिहार के मैदान में BJP ने उतारा अपना सबसे बड़ा धुरंधर, अब राहुल-तेजस्वी के सामने होगी बड़ी चुनौती

तीन चरणों होगा बंटवारा

दूसरे चरण में 1.80 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवारों को शामिल किया जा सकेगा. तीसरे चरण में 3 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकेगा. 2100 रुपये उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे, जिनके पति 15 साल से ज्यादा समय से हरियाणा के नागरिक हों. लाभार्थी इस एप को डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral video: इधर सुनार ने दिखाए गहने, उधर दिनदहाड़े 16 लाख की ज्वेलरी गायब, सीसीटीवी ने पकड़ी महिलाओं की चोरी
Viral video: इधर सुनार ने दिखाए गहने, उधर दिनदहाड़े 16 लाख की ज्वेलरी गायब, सीसीटीवी ने पकड़ी महिलाओं की चोरी
Khatu Shyam Birthday 2024: खाटू श्याम के भक्तों को दें बाबा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, यहां से भेजें बधाई संदेश
खाटू श्याम के भक्तों को दें बाबा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, यहां से भेजें बधाई संदेश
UP: Justice DY Chandrachud ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने वाले माता-पिता को दी राहत, यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
Justice DY Chandrachud ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने वाले माता-पिता को दी राहत, यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
Delhi: दिल्ली के मयूर विहार स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत
Delhi: दिल्ली के मयूर विहार स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत
Weather Update: आ गई डेट, दिल्ली NCRऔर यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 352 के करीब पहुंचा AQI
Weather Update: आग गई डेट, दिल्ली-NCRऔर यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 352 के करीब पहुंचा AQI
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE