SIR वेरिफिकेशन ने 35 साल बाद मिलाए बिछड़े भाई, एक को मान लिया गया था मृत

परिवार ने सीता राम को मृत मान लिया था, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर की सतर्कता से यह बिछड़ा परिवार फिर से एक हो गया.

विपक्ष भले ही विशेष गहन संशोधन (SIR) यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा हो, लेकिन हरियाणा के जींद जिले के एक परिवार के लिए यह अभियान किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ. इस प्रशासनिक काम की बदौलत करीब 35 साल से बिछड़े दो भाई अचानक एक-दूसरे के सामने आ गए.

इतने सालों बाद जब दोनों भाई मिले, तो एक-दूसरे को गले लगाकर रो पड़े. वहां मौजूद हर शख्स की आंखें यह भावुक नजारा देखकर नम हो गईं. यह हैरान कर देने वाला और खूबसूरत वाकया जींद के मनोहरपुर गांव स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है.

अपने पुराने स्कूल गए थे टीसी लेने

दरअसल, 35 साल से लापता सीता राम नाम के व्यक्ति अपने पुराने स्कूल से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (टीसी) लेने आए थे. उसी समय स्कूल परिसर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा था. वहां तैनात बूथ लेवल ऑफिसर कृष्ण कुमार ने जब औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सीता राम से उनके गांव, पिता और भाइयों के बारे में सामान्य पूछताछ शुरू की, तो सीता राम ने बातों-बातों में अपने छोटे भाई का नाम बलबीर बताया.

परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा

बूथ लेवल ऑफिसर कृष्ण कुमार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गांव में रहने वाले बलबीर को फोन मिलाया और सीता राम के बारे में पूछा. जैसे ही छोटे भाई बलबीर ने फोन पर अपने बड़े भाई सीता राम का नाम सुना, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा. उन्होंने तुरंत पहचानते हुए बीएलओ से कहा, "हां, वह मेरा ही भाई है. मैं पिछले 35 सालों से उसे दर-दर ढूंढ रहा हूं."

35 साल का लंबा इंतजार हुआ खत्म

खबर मिलते ही बलबीर बिना एक पल गंवाए भागते हुए स्कूल पहुंचे. 35 साल का लंबा इंतजार जैसे ही खत्म हुआ, दोनों भाई एक-दूसरे से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगे. परिवार के लोगों ने बताया कि वे सीता राम की तलाश करते-करते थक चुके थे और उन्होंने मान लिया था कि अब वह इस दुनिया में नहीं हैं.

तीन दशकों से रह रहे थे पंजाब में

बीएलओ कृष्ण कुमार ने बताया, "परिवार वालों ने फोन पर पूछा कि क्या उनके पैर में थोड़ी समस्या है? जब मैंने हां कहा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वे तुरंत दौड़ते हुए आए." दरअसल, सीता राम पिछले तीन दशकों से पंजाब में रह रहे थे और वहां एक सरकारी नौकरी कर रहे थे.

इतने सालों बाद जब वह अपना स्कूल सर्टिफिकेट लेने अपने गांव मनोहरपुर पहुंचे, तो वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया ने किस्मत से उनके बिछड़े परिवार को आपस में मिला दिया. हालांकि वे अभी तक घर क्यों नहीं आए थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. मौके पर मौजूद अधिकारी रमेश कुमार ने इस पल को बेहद यादगार और भावुक बताया. उन्होंने कहा कि एक आम सरकारी प्रक्रिया किसी परिवार के खोए हुए सदस्य को इस तरह वापस लौटा देगी, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था.

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