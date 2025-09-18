Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

Fatty Liver Signs: लिवर में फैट बढ़ने पर बॉडी में नजर आते हैं कई लक्षण, समय रहते कर लें पहचान, वरना...

Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CISF ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

Homeभारत

भारत

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू की है. 23 वर्ष से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 18, 2025, 11:51 AM IST

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

सीएम नायब सिंह सैनी 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी. इस योजना के तहत हरियाणा की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी. यह कदम न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि उन्हें घर और समाज दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी देगा.

हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी

दरअसल, हरियाणा सरकार ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 25 सितंबर से प्रभावी होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना और उन्हें समाज में अधिक सक्रिय बनाना है. इस योजना के तहत राज्य की 23 साल और उससे अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. पात्रता के लिए महिला का हरियाणा की स्थायी निवासी होना जरूरी है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा आई है, तो उसके पति का हरियाणा निवासी होना अनिवार्य होगा. 

इसके लिए ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ बनाया गया है

इस योजना का एक खास पहलू यह है कि परिवार में कितनी भी महिलाएं हों, सभी को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए महिला के पास व्यक्तिगत सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, ताकि राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से PFMS सिस्टम पर भेजी जा सके.  आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी. इसके लिए ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ बनाया गया है, जिसमें आवेदन, शिकायत निवारण और योजना की निगरानी की सुविधा होगी. आवेदन के दौरान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन और बैंक विवरण जैसी जानकारियां देनी होंगी. आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर CRID द्वारा जानकारी की जांच की जाएगी और उसके बाद पात्रता तय होगी. 

शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर

लाभार्थियों को हर महीने फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ताकि सहायता समय पर मिलती रहे. इसके साथ ही शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी प्रथम संपर्क बिंदु होंगे, जबकि उपायुक्त स्तर तक अपील की जा सकेगी. पहले चरण में यह योजना केवल 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक सीमित रहेगी. हालांकि, सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इसे अधिक आय वर्ग तक बढ़ाया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहारा

इस योजना से छोटे परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को खासतौर पर राहत मिलने की उम्मीद है. यह राशि महिलाओं को बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतों में सहारा देगी. 

पीटीआई इनपुट 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE