हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा
Fatty Liver Signs: लिवर में फैट बढ़ने पर बॉडी में नजर आते हैं कई लक्षण, समय रहते कर लें पहचान, वरना...
Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब
Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू
Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़
भारत
Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू की है. 23 वर्ष से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी.
Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी. इस योजना के तहत हरियाणा की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी. यह कदम न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि उन्हें घर और समाज दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी देगा.
दरअसल, हरियाणा सरकार ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 25 सितंबर से प्रभावी होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना और उन्हें समाज में अधिक सक्रिय बनाना है. इस योजना के तहत राज्य की 23 साल और उससे अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. पात्रता के लिए महिला का हरियाणा की स्थायी निवासी होना जरूरी है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा आई है, तो उसके पति का हरियाणा निवासी होना अनिवार्य होगा.
इस योजना का एक खास पहलू यह है कि परिवार में कितनी भी महिलाएं हों, सभी को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए महिला के पास व्यक्तिगत सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, ताकि राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से PFMS सिस्टम पर भेजी जा सके. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी. इसके लिए ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ बनाया गया है, जिसमें आवेदन, शिकायत निवारण और योजना की निगरानी की सुविधा होगी. आवेदन के दौरान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन और बैंक विवरण जैसी जानकारियां देनी होंगी. आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर CRID द्वारा जानकारी की जांच की जाएगी और उसके बाद पात्रता तय होगी.
लाभार्थियों को हर महीने फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ताकि सहायता समय पर मिलती रहे. इसके साथ ही शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी प्रथम संपर्क बिंदु होंगे, जबकि उपायुक्त स्तर तक अपील की जा सकेगी. पहले चरण में यह योजना केवल 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक सीमित रहेगी. हालांकि, सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इसे अधिक आय वर्ग तक बढ़ाया जाएगा.
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा
इस योजना से छोटे परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को खासतौर पर राहत मिलने की उम्मीद है. यह राशि महिलाओं को बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतों में सहारा देगी.
पीटीआई इनपुट