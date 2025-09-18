हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू की है. 23 वर्ष से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी.

Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ 25 सितंबर से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी. इस योजना के तहत हरियाणा की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी. यह कदम न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगा, बल्कि उन्हें घर और समाज दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी देगा.

हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी

दरअसल, हरियाणा सरकार ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 25 सितंबर से प्रभावी होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना और उन्हें समाज में अधिक सक्रिय बनाना है. इस योजना के तहत राज्य की 23 साल और उससे अधिक उम्र की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. पात्रता के लिए महिला का हरियाणा की स्थायी निवासी होना जरूरी है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. यदि महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा आई है, तो उसके पति का हरियाणा निवासी होना अनिवार्य होगा.

इसके लिए ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ बनाया गया है

इस योजना का एक खास पहलू यह है कि परिवार में कितनी भी महिलाएं हों, सभी को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए महिला के पास व्यक्तिगत सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, ताकि राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से PFMS सिस्टम पर भेजी जा सके. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी. इसके लिए ‘लाडो लक्ष्मी ऐप’ बनाया गया है, जिसमें आवेदन, शिकायत निवारण और योजना की निगरानी की सुविधा होगी. आवेदन के दौरान आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली कनेक्शन और बैंक विवरण जैसी जानकारियां देनी होंगी. आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर CRID द्वारा जानकारी की जांच की जाएगी और उसके बाद पात्रता तय होगी.

शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर

लाभार्थियों को हर महीने फेस वेरिफिकेशन और लाइवनेस डिटेक्शन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, ताकि सहायता समय पर मिलती रहे. इसके साथ ही शिकायतों का निपटारा सात दिनों के भीतर किया जाएगा. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी प्रथम संपर्क बिंदु होंगे, जबकि उपायुक्त स्तर तक अपील की जा सकेगी. पहले चरण में यह योजना केवल 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक सीमित रहेगी. हालांकि, सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इसे अधिक आय वर्ग तक बढ़ाया जाएगा.

आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहारा

इस योजना से छोटे परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को खासतौर पर राहत मिलने की उम्मीद है. यह राशि महिलाओं को बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और अन्य आवश्यक जरूरतों में सहारा देगी.

पीटीआई इनपुट