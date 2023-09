Haryana: E-Tendering का विरोध कर रहे सरपंचों पर पुलिस का लाठी चार्ज, डैमेज कंट्रोल में जुटे सीएम मनोहर लाल खट्टर

डीएनए हिंदी: हरियाणा में ई-टेंडरिंग का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है. ई-टेंडरिंग का विरोध करने के लिए सीएम आवास को घेरने चंडीगढ़ जा रहे सरपंचों को पंचकूला में ही रोक लिया गया. पुलिस द्वारा डाली गई इस रुकावट पर सरपंच काफी भड़क गए और सरपंचों की पुलिस के साथ ही धharyana e tendering sarpanch protest police lathi charge panchkula manohar lal khattar send osdक्का मुक्की हो गई है. ऐसे में पुलिस ने सरपंचों पर लाठियां चला दी हैं. इस दौरान सरपंचों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है.

हरियाणा पुलिस द्वारा सरपंचों की पिटाई और लगताार ईटेंडरिंग के मुद्दे पर होते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओएसडी भूपेश्वर दयाल को भेजा है. बता दें कि हरियाणा में सरपंच ई-टेंडरिंग के विरोध में हैं. कई बार इसके विरोध में आंदोलन भी हो चुके हैं. पंचायत मंत्री ने सरपंचों से बात की थी, लेकिन वार्ता विफल हो गई थी. इसके बाद सरपंचों ने चेतावनी दी कि वे चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे. यदि कहीं रोका गया तो वे वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे.

#WATCH | Police launch Lathi charge on protesting Sarpanchs of various villages from across Haryana against the e-tendering policy of the state government at Panchkula pic.twitter.com/GQusL1c79G