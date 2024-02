Haryana Budget Highlights: किसान आंदोलन के हरियाणा सरकार ने किया कर्जमाफी का ऐलान, पेनल्टी भी होगी खत्म

हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच आज CM मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में मनोहर लाल खट्टर ने कृषि लोन को माफ करने का ऐलान कर दिया है. साल 2024-25 के लिए हरियाणा का बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को लोन के लिए कोई पेनल्टी भी नहीं देनी होगी. कर्जमाफी का फायदा उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने सितंबर 2023 के पहले लोन लिया था. इस लोन पर अगर कोई पेनल्टी लगी होगी तो उसे भी नहीं चुकाना होगा.

बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह किसानों का दर्ज समझते हैं इसलिए कृषि लोन माफ करने का ऐलान किया गया है. खट्टर ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है. फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसके जरिए हरियाणा सरकार अभी तक किसानों को 297 करोड़ रुपये का मुआवजा दे चुकी है. इससे पहले, हरियाणा पुलिस ने यह भी कहा है कि किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ NSA नहीं लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ देगी पंजाब सरकार, CM भगवंत मान का ऐलान

#WATCH | Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar presents the Budget in the Assembly.



He says, “Agricultural production has increased at the rate of 8.1 per cent in the year 2023-24, which is one of the highest in the country. Farmers are the backbone of our Indian economy.… pic.twitter.com/Tv8QzxhCxh