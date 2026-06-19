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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, पूर्व नगर आयुक्त बर्खास्त, तत्कालीन डीएम पर भी गिरी गाज

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के मामले में सख्त एक्शन लिया है. धामी सरकार की इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 19, 2026, 04:49 PM IST

हरिद्वार भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार का बड़ा एक्शन, पूर्व नगर आयुक्त बर्खास्त, तत्कालीन डीएम पर भी गिरी गाज

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Image Source- X/@ukcmo)

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उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बेहद कड़ा फैसला लिया है. हरिद्वार नगर निगम के बहुचर्चित भूमि खरीद घोटाले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य इतिहास की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया गया है. इस मामले में दो बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. 

इस जमीन खरीद प्रकरण की गहन जांच के बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार (19 जून 2026) को तत्कालीन नगर आयुक्त (हरिद्वार नगर निगम) वरुण चौधरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की अंतिम संस्तुति दे दी है. इसके साथ ही, जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) कर्मेंद्र सिंह को भी अपने पद और कर्तव्यों का सही से पालन न करने और गंभीर लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया है. 

तत्कालीन डीएम और एसडीएम पर भी गिरी गाज

डीएम के खिलाफ मेजर पनिशमेंट लगाने का बड़ा फैसला हुआ है. चूंकि ये दोनों बड़े स्तर के अधिकारी हैं, इसलिए इनके खिलाफ अंतिम नियमानुसार कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को संस्तुति भेज दी गई है. इस मामले से जुड़े तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अजयवीर सिंह पर भी सख्त एक्शन लिया गया है. उनके खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही उनकी तीन भविष्य की वेतनवृद्धियां रोकने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

जांच से लेकर निलंबन तक का सफर

गौरतलब है कि जैसे ही हरिद्वार नगर निगम का यह भूमि खरीद घोटाला सरकार के सामने आया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया था. शुरुआती जांच में जब वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों के पक्के सबूत मिले, तो सरकार ने बिना देरी किए तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत कई अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया था. इसके बाद पूरे मामले की बारीकी से जांच के लिए विशेष ऑडिट और स्पेशल इंक्वायरी बैठाई गई, जिसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अब यह बड़ी कार्रवाई हुई है. 

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का दो टूक संदेश

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में जनता के पैसे का दुरुपयोग और पद का गलत इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हमारी सरकार में पारदर्शिता और जनता का हित सबसे ऊपर है. अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. धामी सरकार के इस कड़े एक्शन ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में अब गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं है.

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