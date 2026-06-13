शराफत का बयान बना सपा के लिए आफत! अखिलेश यादव ने लिया बड़ा एक्शन, जानिए पूरा मामला

हरदोई में समाजवादी पार्टी के भीतर एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है. हरदोई के सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली का एक विवादित स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी आलाकमान ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है.

सपा नेता शराफत अली का एक कथित स्टिंग वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

पार्टी के वरिष्ठ सियासी परिवार की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप

सपा आलाकमान ने हरदोई की पूरी जिला कार्यकारिणी को किया भंग

विवादों में घिरे शराफत अली ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से समाजवादी पार्टी (सपा) के भीतर का एक बड़ा विवाद सामने आया है. यहां सपा के जिलाध्यक्ष शराफत अली का एक कथित स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शराफत अली अपनी ही पार्टी की दो बेहद कद्दावर और वरिष्ठ महिला नेताओं के परिवार के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित बातें कहते हुए सुनाई दे रहे हैं.

वीडियो के सामने आते ही जिले की राजनीति में भूचाल आ गया और बात सीधे लखनऊ में बैठे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई. शराफत अली की इस अभद्र टिप्पणी का शिकार बनीं पूर्व सांसद ऊषा वर्मा और उनकी जेठानी व पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी. इस परिवार का हरदोई की राजनीति में बहुत बड़ा नाम और दबदबा रहा है. राजेश्वरी देवी जहां दो बार विधायक रही हैं, वहीं ऊषा वर्मा तीन बार हरदोई की सांसद रह चुकी हैं.

मुलायम सिंह यादव के करीबियों का है ये परिवार

इन दोनों के ससुर स्वर्गीय बाबू परमाई लाल इलाके के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और वे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में गिने जाते थे. ऐसे सम्मानित और पुराने सियासी परिवार की महिलाओं पर की गई इस शर्मनाक टिप्पणी से पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग बेहद गुस्से में हैं.

सपा आलाकमान का बड़ा एक्शन

मामला जैसे ही गरमाया, पूर्व सांसद ऊषा वर्मा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के प्रति जिले के सबसे बड़े पदाधिकारी के विचार ऐसे हैं, तो यह पूरी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक है. उन्होंने और राजेश्वरी देवी ने तुरंत इस पूरे मामले की लिखित शिकायत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से की और दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.

अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शनिवार (13 जून 2026) को एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाया. पार्टी की छवि को बचाने और महिला नेताओं के सम्मान में प्रदेश नेतृत्व ने हरदोई की पूरी जिला कार्यकारिणी समेत पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है.

बाकी सपा नेताओं और विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के अन्य स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेताओं ने भी गहरा दुख और नाराजगी जताई है. राजेश्वरी देवी का कहना है कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, ऐसे में जिलाध्यक्ष का यह बर्ताव किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है. पार्टी नेता नेहा दीक्षित ने कहा कि बीते दो महीनों से पार्टी में महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा था. इस तरह की बयानबाजी से जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और जनता के बीच गलत संदेश जाता है.

दूसरी तरफ, बीजेपी समेत बाकी विरोधी दलों ने भी इस मुद्दे पर सपा को आड़े हाथों लिया. उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने इस मामले पर सीधा बयान देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में जिलाध्यक्ष शराफत अली पर ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो आगे के लिए एक नजीर बने.

आरोपी जिलाध्यक्ष की सफाई

वहीं, दूसरी ओर विवादों में घिरे शराफत अली ने खुद को बेकसूर बताया है. उनका दावा है कि इस वीडियो को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और यह उनके खिलाफ पार्टी के भीतर ही रची गई एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. हालांकि, पार्टी नेतृत्व ने उनकी सफाई को दरकिनार करते हुए फिलहाल पूरी कमेटी पर ही ताला जड़ दिया है.