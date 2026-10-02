'पैसेंजर्स को मरने नहीं दे सकता था, हनुमान चालीसा का जाप किया और...', कैप्टन स्मित ने PM मोदी को बताई फ्लाइट की पूरी बात

PM मोदी ने देश के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से वीडियो कॉल पर लगभग 10 मिनट तक बात की. इस दौरान कैप्टन स्मित ने बताया कि उनके भीतर कहां से इतनी हिम्मत आई जिससे वह यात्रियों को बचा पाए.

PM मोदी ने स्मित मच्छार से Video Call पर लंबी बात की और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (अक्तूबर, 02, 2026) को दुबई में भर्ती देश के बहादुर पायलट स्मित मच्छार से Video Call पर बात की और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की.

PM नरेंद्र मोदी: सुमित, नमस्कार!

कैप्टन स्मित मच्छार: नमस्ते, सर।

PM नरेंद्र मोदी: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?

कैप्टन स्मित मच्छार:: सर, सब ठीक है सर. सब ठीक है.

PM नरेंद्र मोदी: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. महामृत्युंजय के जाप सब जगह चल रहे हैं.

कैप्टन स्मित मच्छार: यस सर!

PM नरेंद्र मोदी: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझ-बूझ ने... यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड (Fraction Of Second) में इतने निर्णय कर लिए आपने, और इतने लोगों की जान बचाई. आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं. आपने अपने शरीर पर इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की. सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया है. इसलिए मैं बहुत हृदय से गर्व अनुभव करता हूं. कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया...लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है, लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया है.

कैप्टन स्मित मच्छार: थैंक यू, सर!

PM नरेंद्र मोदी: सुमित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा.

कैप्टन स्मित मच्छार: सर, मेरे लिए...मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े, सबसे बड़े आइडल हैं सर और मतलब... आपने खुद से कॉल करके मुझे हौसला दिया सर...मुझे बहुत...बहुत...बहुत गर्व फील हो रहा है. उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था. बस एक ऐसा मोमेंट था जहां मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था... मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे... एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा...

सर मैं एविएशन में 17 साल से ज़्यादा उड़ा हूं. मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूं और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है. जब मैं नीचे गिरा हुआ था, तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है. मुझे बिल्कुल पता था कि यह एक लास्ट मौका है स्मित, दरवाजा बस वहीं है. तभी भी मैं मार खा ही रहा था. बस वह खोल लिया सर, बाकी सब आ गए.. और बाकी सब की भी उतनी, उतनी ही उसमें... उसमें रोल था...

मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मरने दे सकता. बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहां पे भी, सऊदी में भी...इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था. एंड मैं सर, कभी भी मेरे को दर्द होता है सर, मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूं. उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था और मुझे पता है कि वह भगवान ने ही मेरे को बचाया. बस आपका एक कॉल आ गया, मैं जो... बहुत-बहुत गर्व महसूस कर... अब तक नहीं रो रहा था मैं, अब तक नहीं रो रहा था, अब हो गया सर. सॉरी कि आपके सामने रो रहा हूं सर.

PM नरेंद्र मोदी: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?



कैप्टन स्मित: सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी. कभी नहीं सोचा था.

PM नरेंद्र मोदी: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज... दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर हैं. यह बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा और मैं आपको बताऊं उसमें, कल मेरी जब सोनल बहन से बात हुई, तो मैं सरप्राइज था. इतनी स्वस्थता से वह बात कर रही थीं, इतनी हिम्मत से बात कर रही थीं....सचमुच में, मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती हैं. तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते, आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है.

कैप्टन स्मित: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूं, मेरा 2 साल का बेटा है, मैं रोज उसके साथ बैठ के हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूं. यह जो मुझे मिला है... क्योंकि आज हम लोग देश से दूर हैं, बट हम हमारी संस्कृति से दूर नहीं होने चाहिए.

PM नरेंद्र मोदी: सही बात है.

कैप्टन स्मित: और अभी तो यहां पे तो यह भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं..यहां पे लोग बहुत, बहुत, बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं.

PM नरेंद्र मोदी: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वडवाण में भी... सब जगह एक ऐसा भावुक वातावरण बना दिया है और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है. कल सभी मंदिरों में पूजा, प्रार्थना, आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई और सब आपकी दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं. इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं. भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है. अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी हो मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने.

कैप्टन स्मित: नहीं सर, मैं... मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूं, बिकॉज वह मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी. मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूं, जो स्लोली-स्लोली होने वाला है. एंड वह टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत-बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि यह रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा.

PM नरेंद्र मोदी: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने आपकी बहुत केयर की. मैं उनका भी आभारी हूं. स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे, मैं एक फोन कॉल अवे (away) हूं, लेकिन आपने सचमुच में... वरना यह कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थीं और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या-क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता...आपने इन सबको बचा लिया है. यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है.

कैप्टन स्मित: यस सर!

PM नरेंद्र मोदी: जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए. पूरा देश आपके साथ है.

कैप्टन स्मित: थैंक यू सर!

PM नरेंद्र मोदी: मैं ज़्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं. मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं. आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है, वह आपने जी कर के दिखाया है.

कैप्टन स्मित: थैंक यू सर, जी.

PM नरेंद्र मोदी: चलिए, जय श्री कृष्णा. थोड़ा गुजराती में बात कर लें?



कैप्टन स्मित: जय श्री कृष्णा!

PM नरेंद्र मोदी: बॉबी यानी जेवा गुजराती बोले छे के नथी बोलता? (बॉबी गुजराती बोलता है या नहीं बोलता?)

कैप्टन स्मित: बधा बोले छे सर, बधा बोले छे. (सब बोलते हैं सर, सब बोलते हैं.)

PM नरेंद्र मोदी: बेउ जना गुजराती बोले छे. (दोनों जन गुजराती बोलते हैं.)

कैप्टन स्मित: बेउ ने पहला गुजराती सीखाड़ी, पछी इंग्लिश सीखाड़ी. (दोनों को पहले गुजराती सिखाई, फिर इंग्लिश सिखाई.)

PM नरेंद्र मोदी: तो बालको ने मलवानु थई गयु? बालको ने डॉक्टरों ए अलाउ करिया मलवा माटे? (तो बच्चों से मिलना हुआ? डॉक्टरों ने बच्चों को मिलने के लिए अलाउ किया?)

कैप्टन स्मित: मारी मोटी दीकरी आई ती, पण ए आवु बधु जोईने ही डरी गई. (मेरी बड़ी बेटी आई थी, पर वह यह सब देख कर ही डर गई.)

PM नरेंद्र मोदी: अच्छा, अच्छा.

कैप्टन स्मित: ए थोड़ी मारा थी बहु क्लोज़ छे.(वह मुझसे बहुत क्लोज़ है.)

PM नरेंद्र मोदी: हां, हां.

कैप्टन स्मित: अने मारा नाना सन, 2 वर्स नो छे, एने नथी अलाउ करिया। (और मेरे छोटे बेटे को, 2 साल का है, उसे अलाउ नहीं किया.)

PM नरेंद्र मोदी: हां, हां.. नहीं, हमणां तो काळजी लेवी जोईए. पण सोनल बेन खूब हिम्मत वाला छे. (नहीं, अभी तो संभालना चाहिए. पर सोनल बहन बहुत हिम्मत वाली हैं.)

कैप्टन स्मित: यस सर.

PM नरेंद्र मोदी: हां.

कैप्टन स्मित: यस सर.

PM नरेंद्र मोदी: काले एटली स्वस्थता थी मारी जोड़े बात करी, नहितो मैं तो अनुभव करियो छे के आवी परिस्थिति मा कोई बात न... अने शिकायत नु नामो-निशान नहीं.(कल इतनी स्वस्थता से मेरे साथ बात की, नहीं तो मैंने तो अनुभव किया है कि ऐसी परिस्थिति में कोई बात न... और शिकायत का नामो-निशान नहीं.) भूपेंद्र भाई अने गीता बेन जोड़े गई काले हूं मुंबई एयरपोर्ट पर बात करी मैंने, तो पण शिकायत नो एक नामो-निशान नहीं. (भूपेंद्र भाई और गीता बहन के साथ कल मैंने मुंबई एयरपोर्ट पर बात की, तो भी शिकायत का एक नामो-निशान नहीं.) बस एमनी एक ज बात हती के भगवान सारु ज करशे. (बस उनकी एक ही बात थी कि भगवान अच्छा ही करेंगे.)

कैप्टन स्मित: बस, बस सर. ए ज एमनी हिम्मत रही छे सर.

PM नरेंद्र मोदी: हां. चालो, जय श्री कृष्णा अने खूब जल्दी साजा थाओ, पछी आपणे मलीए छीए. (चलो, जय श्री कृष्णा और बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम मिलते हैं.)

कैप्टन स्मित: यस सर.

PM नरेंद्र मोदी: ओके, गॉड ब्लेस यू.

कैप्टन स्मित: जय... जय... जय हिंद!

नीचे देखिये PM नरेंद्र मोदी और कैप्टन स्मित मच्छार की बातचीत का पूरा VIDEO