Gen-Z से भी दो कदम आगे निकली Gen-Alpha! यूपी में डीएम ऑफिस में घुसकर बोला हल्ला, जानें क्या है मांग

हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर बच्चों ने 'तिरंगा यात्रा' निकाली और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया.

हाथों में तिरंगा और सिर पर हक की आवाज बुलंद करते पोस्टर्स, ये नजारा था उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले का, जहां स्कूली बच्चों ने अपनी पढ़ाई और गांव के बेहतर भविष्य के लिए सड़कों पर उतरकर 'तिरंगा यात्रा' निकाली. आजादी के लगभग आठ दशक बीत जाने के बाद भी एक पक्की सड़क के लिए तरस रहे इन बच्चों, उनके अभिभावकों और ग्रामीणों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया.

पांच किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

गांव में आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क नहीं बन सकी है. इस उपेक्षा से तंग आकर स्कूली बच्चे अपने माता-पिता और गांव के बुजुर्गों के साथ करीब पांच किलोमीटर का पैदल सफर तय करके सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए. वहां कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर बैठकर बच्चों ने जोरदार नारेबाजी की और धरना शुरू कर दिया. उनकी एक ही मांग थी कि उनके स्कूल और गांव को जोड़ने वाली सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए.

कीचड़ में सने कपड़े और बर्बाद होते जूते

बारिश के दिनों में गांव की स्थिति बेहद खस्ताहाल हो जाती है. कच्चा रास्ता पानी में डूब जाता है, जिससे गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है. बच्चों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उन्हें हर दिन घुटनों तक भरे कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है.

एक छात्र ने कहा, "कीचड़ में चलकर स्कूल जाने से हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है और जूते पूरी तरह खराब हो जाते हैं. हम कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार केवल झूठे आश्वासन मिलते हैं. कहा जाता है कि काम एक-दो हफ्ते में शुरू हो जाएगा, पर जमीन पर कुछ नहीं बदलता."

This reportedly is Gen Alpha in Hamirpur, UP, entering the DM's office demanding good road to the govt school.



This is our 80th year of freedom.

pic.twitter.com/qCDhCLVD0W — Sandeep Manudhane (@sandeep_PT) August 12, 2026

प्रदर्शन में शामिल पोस्टर्स पर लिखा दर्द साफ झलक रहा था. एक पोस्टर पर लिखा था,"रोड नहीं तो नहीं है रोजगार, रोड नहीं तो विद्यार्थी जीवन है बेकार." वहीं, एक छात्रा ने बताया कि सड़क न होने और रास्ते की बदहाली के कारण उसे अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी.

अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना

हंगामे और प्रदर्शन की खबर मिलते ही उपजिलाधिकारी अभिषेक कुमार और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारी बच्चों और उनके परिजनों से लंबी बातचीत की. शुरुआत में ग्रामीण इस बात पर अड़े थे कि जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता, वे कलेक्ट्रेट के सामने से नहीं हटेंगे. हालांकि, अधिकारियों द्वारा जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने का ठोस आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया.

Salute to these kids who are fighting for their future!



All they are asking for is a road to their school. Is that too much to ask after nearly 80 years of Independence? This should have been done decades ago.



This 15th August, let’s pledge to work for the children and schools… pic.twitter.com/kFWKMI39hn — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 11, 2026

सोशल मीडिया पर मिला युवाओं का समर्थन

मासूम बच्चों के इस अनूठे और हिम्मती प्रदर्शन की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कलेक्ट्रेट के बाहर बैठे बच्चों का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अपने भविष्य के लिए लड़ रहे इन बच्चों को सलाम! वे केवल अपने स्कूल के लिए एक सड़क मांग रहे हैं. क्या आजादी के 80 साल बाद यह मांगना बहुत ज्यादा है? यह काम तो दशकों पहले हो जाना चाहिए था."

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