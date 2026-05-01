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हज यात्रियों पर बढ़ा ₹10,000 का बोझ, महंगे जेट फ्यूल का हवाला देकर सरकार ने किया बचाव तो ओवैसी ने यूं कसा तंज

हज कमेटी ने इस साल प्रत्येक हज यात्री हवाई किराए में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस फैसले पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गया है, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

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Jaya Pandey

Updated : May 01, 2026, 06:11 PM IST

हज यात्रियों पर बढ़ा ₹10,000 का बोझ, महंगे जेट फ्यूल का हवाला देकर सरकार ने किया बचाव तो ओवैसी ने यूं कसा तंज

Haj Yatra 2026 (Image: AI Generated)

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जेट ईंधन की बढ़ती लागत को लेकर एयरलाइंस की शिकायतों की वजह से हज कमेटी ने इस साल प्रत्येक हज यात्री हवाई किराए में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की है. कमेटी के इस फैसले पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. एक तरफ, जहां सरकार ने मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी का बचाव किया है, वहीं विपक्ष ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है. 

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाली हज कमिटी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध की परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले हज यात्रियों के लिए हवाई किराए में संशोधन की घोषणा की गई है. सर्कुलर में कहा गया, 'संशोधित हवाई किराए में प्रत्येक हज यात्री को 100 डॉलर यानी करीब 10,000 रुपये एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा. यह फैसला मिडिल ईस्ट में मौजूदा स्थिति के कारण विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बाद एयरलाइंस के दबाव की वजह से लिया गया है.' इसमें कहा गया है कि जो लोग इस साल हज यात्रा पर जाना चाहते हैं, उन्हें 15 मई तक यह अतिरिक्त भुगतान करना होगा.

किरण रिजिजू ने यूं किया हज कमिटी के फैसले का बचाव

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले का बचाव किया. उन्होंने लिखा, 'अनगिनत परिवारों के लिए हज एक ऐसा सपना होता है जिसे वे सालों से संजोते हैं लेकिन यह जीवन में एक बार ही पूरा होता है. मैं इस भावना का सम्मान करता हूं. लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के कारण एटीएफ की कीमतों में ग्लोबल लेवल पर आई बढ़ोतरी के बीच एयरलाइंस ने प्रति यात्री 300-400 डॉलर की भारी बढ़ोतरी की मांग की. हम एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस को भी दोषी नहीं ठहरा सकते.'

उन्होंने आगे लिखा, 'बातचीत के जरिए हमने यह सुनिश्चित किया कि यह बढ़ोतरी सिर्फ 100 डॉलर तक ही सीमित रहे जिससे प्रत्येक यात्री पर बोझ थोड़ा कम हुआ.' उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला सद्भावना से लिया गया है.

असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से पूछे तीखे सवाल

हालांकि, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार की इस बात से सहमत नहीं हैं. उनका तर्क है कि कमिटी पहले ही प्रत्येक यात्री से 90,000 रुपये से अधिक की राशि वसूल कर चुकी है. उन्होंने पूछा, 'क्या हज कमिटी के जरिए प्रत्येक हजयात्री को दंड दिया जा रहा है? यह सरासर शोषण है और कुछ नहीं. अधिकतर हजयात्री धनी नहीं होते. वे हज यात्रा के लिए सालों तक पैसे बचाते हैं. यह उनके लिए कोई विलासिता नहीं है. इस सर्कुलर को तुरंत वापस लेना चाहिए और उनके पैसे वापस किए जाने चाहिए.'


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