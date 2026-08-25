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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अमेरिका नहीं जा पाएंगे भारतीय छात्र, बंद हो जाएंगे सभी रास्ते! ट्रंप लेने वाले हैं ये बड़ा फैसला

H-1B Visa: अमेरिका में पढ़ाई और पढ़ाई के बाद नौकरी का सपना देख रहे भारतीय छात्रों के लिए ट्रंप प्रशासन का प्रस्तावित H-1B वीजा फीस का नियम बड़ी चिंता बन सकता है.

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Manoj Mishra

Updated : Aug 25, 2026, 08:57 AM IST

अमेरिका नहीं जा पाएंगे भारतीय छात्र, बंद हो जाएंगे सभी रास्ते! ट्रंप लेने वाले हैं ये बड़ा फैसला

सांकेतिक फोटो (इमेज क्रेडिट - freepik)

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  • ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा के लिए नई फीस का प्रस्ताव रखा है 
  • प्रस्ताव के तहत आवेदन फीस करीब 98 लाख रुपये रखी गई है 
  • अगर यह लागू होता है तो भारतीय छात्रों की मुश्किलें बढ़ जाएगी 
  • मौजूदा समय में 3 लाख से अधिक भारतीय छात्र अमेरिका में हैं 

 
H-1B Visa: अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है. पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना भारतीय स्टूडेंट्स के लिए लगभग मुश्किल होने वाला है. ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए $103,265 यानी का करीब 98 लाख रुपये नई आवेदन फीस का प्रस्ताव रखा है. यह फीस H-1B के उन आवेदनों पर लागू हो सकता है, जो सालाना तय वीजा कैप के दायरे में आते हैं. आइए जानते हैं कि प्रस्ताव में ऐसा क्या है, जिससे अमेरिका जाने वाले या वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की चिंता बढ़ गई है.   

अमेरिका में कितने भारतीय छात्र?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा समय में अमेरिका में करीब 3.6 लाख भारतीय छात्र हैं. मौजूदा व्यवस्था में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्र, यदि स्टूडेंट वीजा से H-1B में अपना स्टेटस बदलने की मंजूरी हासिल कर लेते हैं, तो पहले घोषित $100,000 (95 लाख) की फीस से उन्हें छूट मिली हुई थी, लेकिन प्रस्तावित नई फीस का ढांचा अलग है. यह H-1B कैप के दायरे में आने वाले आवेदन जमा करते समय ही ली जा सकती है, भले ही कर्मचारी अमेरिका में मौजूद हो या नहीं. 

पिछले साल ट्रंप ने किया था ये ऐलान

डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में $100,000 की फीस का ऐलान किया था. इस फीस को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है और अमेरिकी कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है. नई $103,265 फीस को प्रशासन पुरानी व्यवस्था के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है. वहीं ड्राफ्ट नोटिस में यह भी कहा है कि यदि पुरानी $100,000 फीस कानूनी चुनौतियों से बच जाती है और ट्रंप का आदेश आगे बढ़ाया जाता है, तो दोनों फीस एक साथ लागू हो सकती हैं.

किन H-1B आवेदनों पर लगेगी फीस?

प्रस्तावित नई फीस केवल H-1B कैप-सब्जेक्ट वीचा आवेदनों पर लागू होगी. अमेरिका में सामान्य तौर पर हर वित्तीय वर्ष में 65,000 H-1B वीजा सामान्य कैप के तहत दिए जाते हैं. 20,000 अतिरिक्त वीजा अमेरिकी संस्थानों से एडवांस्ड डिग्री हासिल करने वालों के लिए होते हैं, यानी कुल 85,000 कैप-सब्जेक्ट H-1B वीजा उपलब्ध होते हैं. वहीं विश्वविद्यालयों और कुछ गैर-लाभकारी संस्थाओं जैसे कैप-एग्जेम्प्ट नियोक्ताओं के H-1B आवेदनों पर यह अतिरिक्त फीस लागू नहीं होगी.

नई फीस लागू हुई तो क्या होगा अमेरिका को फायदा?

ट्रंप सरकार का अनुमान है कि नई फीस से अमेरिकी सरकार को भारी राजस्व प्राप्त हो सकता है. प्रस्तावित फीस को 85,000 H-1B आवेदन पर लागू करने की स्थिति में करीब $8.8 बिलियन (84.24 लाख करोड़) का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है.

सरकार का तर्क है कि इस पैसे का इस्तेमाल कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम को संचालित करने से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए किया जाएगा. इससे श्रम विभाग, विदेश विभाग और न्याय विभाग को भी राजस्व मिल सकता है.

अमेरिका में कम हुई भारतीय छात्रों की संख्या 

इमिग्रेशन से जुड़े कड़े नियमों के बीच 1100 से ज्यादा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक नॉन-प्रॉफिट संस्था की रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 में अमेरिकी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत कम हुई है. 

'कॉमन ऐप' की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि आने वाले 2026-27 एकेडमिक ईयर में अंडरग्रेजुएट दाखिले के लिए कुल मिलाकर एप्लीकेशन की संख्या बढ़ी है, लेकिन 1 मार्च तक इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स की संख्या में 10 प्रतिशत की कमी भी आई है.

यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है. रिपोर्ट में भारत से आने वाले आवेदकों की संख्या में 15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. भारत, अमेरिका में इंटरनेशनल छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है. 

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