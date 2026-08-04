FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या Apple के लिए भारत ने बदला टैक्स नियम? China+1 रणनीति का फायदा भारत को कैसे मिला-क्या चीन को मिलेगी टक्कर?

क्या Apple के लिए भारत ने बदला टैक्स नियम? China+1 रणनीति का फायदा भारत को कैसे मिला-क्या चीन को मिलेगी टक्कर?

कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख का इनाम, प्रमोशन का भी ऐलान, छत्तीसगढ़ के CM ने किया सम्मानित

कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख का इनाम, प्रमोशन का भी ऐलान, छत्तीसगढ़ के CM ने किया सम्मानित

6 महीने में पैसा डबल, 1 साल में 310% का रिटर्न... आज फिर इस स्टॉक ने मचाई तबाही, ब्रोकरेज भी दे रहे खरीदने की सलाह

6 महीने में पैसा डबल, 1 साल में 310% का रिटर्न... आज फिर इस स्टॉक ने मचाई तबाही, ब्रोकरेज भी दे रहे खरीदने की सलाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल

'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक

CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख का इनाम, प्रमोशन का भी ऐलान, छत्तीसगढ़ के CM ने किया सम्मानित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने का बड़ा ऐलान किया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 04, 2026, 02:08 PM IST

कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट ज्ञानेश्वरी यादव को 30 लाख का इनाम, प्रमोशन का भी ऐलान, छत्तीसगढ़ के CM ने किया सम्मानित

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी यादव को किया सम्मानित

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाली राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव का सोमवार (3 अगस्त 2026) को मुख्यमंत्री निवास में स्वागत और अभिनंदन किया गया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उन्हें 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश की प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प का सम्मान है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. 

मुख्यमंत्री ने जमकर की तारीफ

उन्होंने कहा कि महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ज्ञानेश्वरी ने न केवल देश के लिए पदक जीता, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है. यह उपलब्धि प्रदेश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया. 

 

सीएम ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण के बल पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सफलता हासिल की है. उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती. 

'प्रदेश सरकार को अपनी इस बेटी पर गर्व'

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार को अपनी इस बेटी पर गर्व है. इसी भावना के साथ राज्य सरकार ने उन्हें आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है, ताकि उनकी उपलब्धि का सम्मान हो और प्रदेश के अन्य खिलाड़ी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित हों.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक खेल अधोसंरचना, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, बेहतर कोचिंग, आवश्यक संसाधन और हरसंभव प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां प्रदेश का प्रत्येक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सके और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके. 

मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा?

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक खिलाड़ी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा लहराएं तथा देश और प्रदेश का नाम विश्वभर में रोशन करें. ज्ञानेश्वरी यादव जैसी खिलाड़ियों की उपलब्धियां इस दिशा में नई पीढ़ी का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करेंगी. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ज्ञानेश्वरी भविष्य में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत और छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी.

ये भी पढ़ें- डेंगू-मलेरिया से सनातन की तुलना, नाश की बात... उदयनिधि स्टालिन इससे पहले कब-कब दे चुके हैं विवादित बयान?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल
'ऊब गई हूं, रिटायर होना चाहती हूं...' पंकजा मुंडे हैं कितनी एजुकेटेड? राजनीति, पढ़ाई और डिग्री... जानें पूरी प्रोफाइल
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में ब्रांज मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें किसने जीता पदक
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष एथलीट, सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने ये किया कारनामा
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
CWG 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट, देखें पूरी लिस्ट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement