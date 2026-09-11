FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
राष्ट्रीय राजमार्गों पर फरवरी से शुरू होगा बैरियर-फ्री टोल, गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, जानिये कैसे काम करेगा ये सिस्टम

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फरवरी से शुरू होगा बैरियर-फ्री टोल, गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, जानिये कैसे काम करेगा ये सिस्टम

पहले स्टार्टअप ने दिया धोखा तो यूट्यूब से हुनर सीखकर खड़ा किया नया बिजनेस, अब हर महीने 25 लाख रुपये है कमाई

पहले स्टार्टअप ने दिया धोखा तो यूट्यूब से हुनर सीखकर खड़ा किया नया बिजनेस, अब हर महीने 25 लाख रुपये है कमाई

3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म... कोर्ट बोला- तलाक ए हसन वैध तरीका, होना चाहिए पंजीकरण

3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म... कोर्ट बोला- तलाक ए हसन वैध तरीका, होना चाहिए पंजीकरण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म... कोर्ट बोला- तलाक ए हसन वैध तरीका, होना चाहिए पंजीकरण

जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी चाहें तो ‘तलाक-ए-हसन’ को चुनौती दे सकती हैं. वह नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं.

Latest News

Neelam

Updated : Sep 11, 2026, 03:40 PM IST

3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म... कोर्ट बोला- तलाक ए हसन वैध तरीका, होना चाहिए पंजीकरण

हाईकोर्ट ने मुस्लिम शख्स को दी तलाक ए हसन के पंजीकरण की इजाजत (Image Source: Pexels)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 

तलाक ए हसन के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स को बारपेटा क्षेत्र के विवाह और तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में शख्स ने अपील की थी कि उसने निर्धारित प्रक्रिया के तहत तलाक दिया था और अब वह इसे पंजीकृत करवाना चाहता है. कोर्ट ने कहा कि यह तलाक का वैध तरीका है और इसका पंजीकरण हो.

याचिकाकर्ता ने बताया कि साल 2016 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और उसकी पत्नी ने 2018 में अपना ससुराल छोड़ दिया. इस दौरान दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन सफल नहीं हुईं. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 22 मार्च, 26 अप्रैल और 27 मई 2026 को तीन अलग-अलग तारीखों पर ‘तलाक-ए-हसन’ दिया और फिर कानून के तहत तलाक के पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया.

तलाक ए हसन की प्रथा के तहत पति तीन महीने में एक-एक बार तलाक कहकर शादी खत्म करने की अनुमति देता है. मंगलवार (9 सितंबर, 2026) को जस्टिस अरुण देव चौधरी ने पति की रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि तलाक-ए-हसन, तलाक का एक वैध तरीका है और देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने तलाक का पंजीकरण कराने के लिए असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 के तहत बारपेटा क्षेत्र के विवाह एवं तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया.

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1935 के पुराने कानून को निरस्त किया जा चुका है और उसके तहत नियुक्त प्राधिकारी का पद भी समाप्त कर दिया गया है इसलिए उस व्यवस्था के तहत अब तलाक का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है. जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया ‘तलाक-ए-हसन’, तलाक का वैध तरीका है और मौजूदा समय में देश में इस पर प्रतिबंध नहीं है. 

कोर्ट ने 1935 के कानून के तहत बारपेटा में नियुक्त प्राधिकारी को तलाकनामा पंजीकृत करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कानून निरस्त किया जा चुका है और उसके तहत सृजित पद भी समाप्त कर दिया गया है. इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2024 के कानून के तहत संबंधित क्षेत्र के विवाह और तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पंजीयक को यह जांच करनी होगी कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में तलाक दिया है या नहीं और उसे उसकी पहचान की पुष्टि करनी होगी. इसके बाद वह तय करेगा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत तलाक का पंजीकरण किया जाना है या नहीं. कोर्ट ने कहा है कि अगर पंजीकरण से इनकार किया जाता है तो याचिकाकर्ता 2024 के अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील कर सकता है. जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी चाहें तो ‘तलाक-ए-हसन’ को चुनौती दे सकती हैं. वह नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं.

यह भी पढ़ें:- 'जजों पर चीखें क्यों?', SC की डांट पर बोले सीनियर एडवोकेट- अरे मेरे मुवक्किल को तो नक्सल इलाके में ही भेज दिया...

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement