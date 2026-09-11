3 महीने में 3 बार तलाक कहकर शादी खत्म... कोर्ट बोला- तलाक ए हसन वैध तरीका, होना चाहिए पंजीकरण

जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी चाहें तो ‘तलाक-ए-हसन’ को चुनौती दे सकती हैं. वह नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं.

तलाक ए हसन के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स को बारपेटा क्षेत्र के विवाह और तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में शख्स ने अपील की थी कि उसने निर्धारित प्रक्रिया के तहत तलाक दिया था और अब वह इसे पंजीकृत करवाना चाहता है. कोर्ट ने कहा कि यह तलाक का वैध तरीका है और इसका पंजीकरण हो.

याचिकाकर्ता ने बताया कि साल 2016 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और उसकी पत्नी ने 2018 में अपना ससुराल छोड़ दिया. इस दौरान दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन सफल नहीं हुईं. इसके बाद याचिकाकर्ता ने 22 मार्च, 26 अप्रैल और 27 मई 2026 को तीन अलग-अलग तारीखों पर ‘तलाक-ए-हसन’ दिया और फिर कानून के तहत तलाक के पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया.

तलाक ए हसन की प्रथा के तहत पति तीन महीने में एक-एक बार तलाक कहकर शादी खत्म करने की अनुमति देता है. मंगलवार (9 सितंबर, 2026) को जस्टिस अरुण देव चौधरी ने पति की रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि तलाक-ए-हसन, तलाक का एक वैध तरीका है और देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपने तलाक का पंजीकरण कराने के लिए असम मुस्लिम विवाह एवं तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 के तहत बारपेटा क्षेत्र के विवाह एवं तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया.

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि 1935 के पुराने कानून को निरस्त किया जा चुका है और उसके तहत नियुक्त प्राधिकारी का पद भी समाप्त कर दिया गया है इसलिए उस व्यवस्था के तहत अब तलाक का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है. जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दिया गया ‘तलाक-ए-हसन’, तलाक का वैध तरीका है और मौजूदा समय में देश में इस पर प्रतिबंध नहीं है.

कोर्ट ने 1935 के कानून के तहत बारपेटा में नियुक्त प्राधिकारी को तलाकनामा पंजीकृत करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह कानून निरस्त किया जा चुका है और उसके तहत सृजित पद भी समाप्त कर दिया गया है. इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2024 के कानून के तहत संबंधित क्षेत्र के विवाह और तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पंजीयक को यह जांच करनी होगी कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में तलाक दिया है या नहीं और उसे उसकी पहचान की पुष्टि करनी होगी. इसके बाद वह तय करेगा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत तलाक का पंजीकरण किया जाना है या नहीं. कोर्ट ने कहा है कि अगर पंजीकरण से इनकार किया जाता है तो याचिकाकर्ता 2024 के अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील कर सकता है. जस्टिस अरुण देव चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी चाहें तो ‘तलाक-ए-हसन’ को चुनौती दे सकती हैं. वह नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं.

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