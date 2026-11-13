छेनी-चाकू और डंडों से पीटा, बेहोश होने पर एक्टिवा पर लादा; घर के बाहर फेंका, गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात

गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुरानी रंजिश में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

बेहोशी का हालत में आरोपी ने युवक को घर के बाहर फेंक दिया

आरोपियों ने कहासुनी के बाद युवक को बेरहमी से पीटा

हरियाणा के गुरुग्राम में पुरानी रंजिश के चलते एक 25 वर्षीय युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. नई बस्ती इलाके में हमलावरों ने नितिन कुमार को छेनी, चाकू और लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया. इसके बाद आरोपी उसे एक्टिवा पर लादकर उसके घर के बाहर ले गया और सड़क पर फेंककर फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें घायल युवक को स्कूटी के फुटरेस्ट पर लादकर ले जाते और घर के बाहर फेंकते देखा जा सकता है.

घटना गुरुग्राम के अर्जुन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र की नई बस्ती की है. 10 नवंबर की देर रात नितिन और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई थी. इसके अगले दिन 11 नवंबर की दोपहर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि आरोप है कि साहिल, गिल्लू उर्फ तुषार, लोकेश उर्फ लोकी और उनके साथियों ने मिलकर नितिन पर हमला किया और मारपीट की.

छेनी, चाकू और डंडों से किया हमला

पीड़ित पक्ष के मुताबिक, हमलावरों ने नितिन को घेरकर छेनी, चाकू और लाठी-डंडों से पीटा. उसके शरीर पर कई जगह चोटें आईं. लगातार हमले के कारण वह बेहोश हो गया. इसके बाद हमलावरों ने उसे उठाकर एक्टिवा पर लादा और उसके घर की तरफ निकल पड़े.

बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंका

पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसमें घायल नितिन को एक्टिवा के फुटरेस्ट पर लादकर ले जाते हुए देखा जा सकता है. आरोपी उसे उसके ही घर के बाहर लेकर पहुंचा और सड़क पर फेंककर फरार हो गया. परिवार के मुताबिक, घटना के समय नितिन की मां और भाई घर पर मौजूद नहीं थे. पड़ोसियों ने उसे घायल हालत में देखा और निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

40 साल पुरानी रंजिश

नितिन का आरोप है कि उसके परिवार और हमलावरों के परिवार के बीच करीब 30 से 40 साल पुरानी रंजिश चली आ रही है. उसके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन अब इसी रंजिश के चलते उसे निशाना बनाया गया. परिजनों का कहना है कि आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए उस पर हमला किया.

पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप

पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर भी कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है. दावा है कि शिकायत देने के बावजूद शुरुआत में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई. वहीं, अर्जुन नगर पुलिस चौकी के अधिकारी के मुताबिक, शिकायत के आधार पर मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य धाराओं में नामजद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है. सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

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