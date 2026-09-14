VIDEO: 'कार से पीछा किया, फिर मारी टक्कर', गुरुग्राम में स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला से बदसलूकी

गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर की स्पोर्ट्स बाइक को कार सवारों ने टक्कर मार दी. पीड़िता का आरोप है कि कार में सवार लोग कथित तौर पर शराब के नशे में धुत थे.

"मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगा. ऐसे लोगों को किसी को टक्कर मारकर भाग जाने में कोई खौफ नहीं होता." ये दर्द गुरुग्राम की एक महिला बाइकर का है, जिसकी स्पोर्ट्स बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

टक्कर इतनी तेज थी कि महिला दूर जा गिरी, जबकि उसकी बाइक सड़क पर कुछ मीटर तक घिसटती चली गई. सोशल मीडिया पर 'rebelwheels_sia_' नाम से पेज चलाने वाली सिया ने इस पूरी खौफनाक वारदात का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था.

कार सवार कर रहे थे पीछा, शराब में थे धुत

सिया के मुताबिक, यह घटना रविवार (13 सितंबर 2026) को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की है. वह अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ अपनी स्पोर्ट्स बाइक से राइड पर निकली थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि राइड की शुरुआत से ही एक कार उनका पीछा कर रही थी.

कार में सवार लोग काफी बदतमीजी से गाड़ी चला रहे थे. सिया ने जब उनसे दूरी बनाने को कहा, तो वे उल्टा उन्हें बाइक रोकने के लिए बोलने लगे. सिया का दावा है कि कार में सवार लोग शराब के नशे में धुत लग रहे थे. सिया ने बचने के लिए बाइक आगे बढ़ाई, ताकि कार वाले उनका रास्ता न रोक सकें.

You got to book this car driver under “hit and run” case @gurgaonpolice. Bring them to justice.



Car No: HR 30Y 4949



📹: IG/rebelwheels_sia_ pic.twitter.com/KngHxTZ5ke — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) September 14, 2026

पूरी घटना बाइक पर लगे कैमरे में कैद

इस दौरान उनके पीछे चल रहे एक साथी बाइकर ने अपनी बाइक बीच में लाकर सिया को बचाने की कोशिश भी की. लेकिन सिरफिरे कार ड्राइवर ने पीछा नहीं छोड़ा और आगे निकलने के चक्कर में सिया की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और गाड़ी भगा ली. यह पूरी घटना सिया की बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में कैद हो गई.

दोस्त ने पीछा कर रोका, लेकिन भाग निकला आरोपी

हादसे के तुरंत बाद सिया के एक दोस्त ने कार का पीछा किया और उसे अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रोक लिया. जब दोस्त ने ड्राइवर को उसकी गलती बताई, तो आरोपी अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बहस करने लगा और मौका पाते ही गाड़ी लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया.

पुलिस से सख्त कार्रवाई की गुहार

सिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए गुरुग्राम पुलिस से ऐसे बेलगाम ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है, जो दूसरों की जान खतरे में डालते हैं. उन्होंने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके मालिक का नाम भी उजागर किया है.

यह वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया है. सोशल मीडिया यूजर्स महिला बाइकर के समर्थन में उतर आए हैं और हरियाणा व गुरुग्राम पुलिस को टैग करके आरोपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. लोग गुरुग्राम की सड़कों पर बढ़ती गुंडागर्दी और रश ड्राइविंग को लेकर भी गहरी चिंता जता रहे हैं.

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