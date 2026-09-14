FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
अब विदेश की धरती पर चमकेगा भारत का दम, बेंगलुरु की कंपनी ने किर्गिस्तान में शुरू किया सोने का बंपर प्रोडक्शन, तलाशा बड़ा भंडार

अब विदेश की धरती पर चमकेगा भारत का दम, बेंगलुरु की कंपनी ने किर्गिस्तान में शुरू किया सोने का बंपर प्रोडक्शन, तलाशा बड़ा भंडार

Gold Silver Price: गणेश चतुर्थी पर फीकी पड़ी सोने-चांदी की चमक, जानें दिल्ली से मुंबई तक सर्राफा बाजार में गोल्ड-सिल्वर का भाव

Gold Silver Price: गणेश चतुर्थी पर फीकी पड़ी सोने-चांदी की चमक, जानें दिल्ली से मुंबई तक सर्राफा बाजार में गोल्ड-सिल्वर का भाव

सोने-चांदी का इतना बड़ा भंडार पहले कभी नहीं देखा! प्रशांत महासागर में चीन की बड़ी खोज

सोने-चांदी का इतना बड़ा भंडार पहले कभी नहीं देखा! प्रशांत महासागर में चीन की बड़ी खोज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

VIDEO: 'कार से पीछा किया, फिर मारी टक्कर', गुरुग्राम में स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला से बदसलूकी

गुरुग्राम के पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर की स्पोर्ट्स बाइक को कार सवारों ने टक्कर मार दी. पीड़िता का आरोप है कि कार में सवार लोग कथित तौर पर शराब के नशे में धुत थे.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 14, 2026, 11:28 AM IST

VIDEO: 'कार से पीछा किया, फिर मारी टक्कर', गुरुग्राम में स्पोर्ट्स बाइक सवार महिला से बदसलूकी

महिला बाइकर से बदसलूकी (Image- Instagram/rebelwheels_sia_)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

"मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगा. ऐसे लोगों को किसी को टक्कर मारकर भाग जाने में कोई खौफ नहीं होता." ये दर्द गुरुग्राम की एक महिला बाइकर का है, जिसकी स्पोर्ट्स बाइक को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

टक्कर इतनी तेज थी कि महिला दूर जा गिरी, जबकि उसकी बाइक सड़क पर कुछ मीटर तक घिसटती चली गई. सोशल मीडिया पर 'rebelwheels_sia_' नाम से पेज चलाने वाली सिया ने इस पूरी खौफनाक वारदात का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और बताया कि उस दिन आखिर हुआ क्या था.

कार सवार कर रहे थे पीछा, शराब में थे धुत

सिया के मुताबिक, यह घटना रविवार (13 सितंबर 2026) को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की है. वह अपने बाइकिंग ग्रुप के साथ अपनी स्पोर्ट्स बाइक से राइड पर निकली थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि राइड की शुरुआत से ही एक कार उनका पीछा कर रही थी.

कार में सवार लोग काफी बदतमीजी से गाड़ी चला रहे थे. सिया ने जब उनसे दूरी बनाने को कहा, तो वे उल्टा उन्हें बाइक रोकने के लिए बोलने लगे. सिया का दावा है कि कार में सवार लोग शराब के नशे में धुत लग रहे थे. सिया ने बचने के लिए बाइक आगे बढ़ाई, ताकि कार वाले उनका रास्ता न रोक सकें.  

 

पूरी घटना बाइक पर लगे कैमरे में कैद

इस दौरान उनके पीछे चल रहे एक साथी बाइकर ने अपनी बाइक बीच में लाकर सिया को बचाने की कोशिश भी की. लेकिन सिरफिरे कार ड्राइवर ने पीछा नहीं छोड़ा और आगे निकलने के चक्कर में सिया की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और गाड़ी भगा ली. यह पूरी घटना सिया की बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में कैद हो गई.

दोस्त ने पीछा कर रोका, लेकिन भाग निकला आरोपी

हादसे के तुरंत बाद सिया के एक दोस्त ने कार का पीछा किया और उसे अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रोक लिया. जब दोस्त ने ड्राइवर को उसकी गलती बताई, तो आरोपी अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बहस करने लगा और मौका पाते ही गाड़ी लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया.

पुलिस से सख्त कार्रवाई की गुहार

सिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए गुरुग्राम पुलिस से ऐसे बेलगाम ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है, जो दूसरों की जान खतरे में डालते हैं. उन्होंने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके मालिक का नाम भी उजागर किया है.

यह वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया है. सोशल मीडिया यूजर्स महिला बाइकर के समर्थन में उतर आए हैं और हरियाणा व गुरुग्राम पुलिस को टैग करके आरोपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. लोग गुरुग्राम की सड़कों पर बढ़ती गुंडागर्दी और रश ड्राइविंग को लेकर भी गहरी चिंता जता रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- 1980s स्टाइल AI फोटो बनाना कितना महंगा? जानें एक तस्वीर के लिए लगती है कितनी बिजली और पानी

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Women's Asia Cup Winners List: एशिया कप पर भारत का दबदबा कायम, 8वीं बार जीती ट्रॉफी; देखें विनर लिस्ट
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Test में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले महान खिलाड़ी, जो रूट ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
ODI में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में एक पाकिस्तानी का भी नाम
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
Duleep Trophy Final में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ईशान किशन की लिस्ट में हुई एंट्री
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement