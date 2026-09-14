'मेरा दोस्त चला रहा था गाड़ी', गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने के बाद कार मालिक का बयान

गुरुग्राम में महिला बाइकर सिया को टक्कर मारने वाली कार के मालिक का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी उनका दोस्त कल्याण चला रहा था.

गुरुग्राम में एक महिला बाइकर को टक्कर मारने वाली कार के मालिक का बयान सामने आया है. कार के मालिक मनीष ने कहा है कि हादसे के समय गाड़ी वह नहीं चला रहे थे. रविवार (13 सितंबर 2026) को घटी ये घटना गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड की है, जहां rebelwheels_sia_ नाम से इंस्टाग्राम पेज चलाने वाली महिला बाइकर सिया अपनी स्पोर्ट्स बाइक से राइड पर निकली थीं.

तभी एक मारुति सुजुकी सियाज कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की वजह से सिया सड़क पर गिर गईं और उनकी बाइक कुछ दूरी तक घिसटती चली गई. पूरी वारदात सिया की बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, ये गाड़ी जिसका नंबर HR30Y4949 है, हरियाणा के पलवल निवासी मनीष के नाम पर रजिस्टर्ड है.

कार मालिक ने क्या कहा?

कार मालिक मनीष ने बताया, "मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूं और इस समय असम में ड्यूटी पर तैनात हूं." मनीष ने बताया कि घटना वाले दिन यानी रविवार को उनका एक दोस्त उनके परिवार से कार मांग कर ले गया था. उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी तब मिली जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के फोन आने लगे.

मनीष ने कहा, "कल मेरे एक दोस्त ने मुझसे कार मांगी थी और मेरे परिवार ने उसे चाबी दे दी थी. उसका नाम कल्याण है और हादसे के वक्त गाड़ी वही चला रहा था. मुझे इस घटना के बारे में वीडियो देखने और लोगों के फोन आने के बाद ही पता चला."

शराब के नशे में थे कार सवार

महिला बाइकर सिया ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि कार में सवार लोग शुरुआत से ही उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे. जब सिया ने उनसे दूरी बनाने को कहा, तो वे उल्टा उन्हें बाइक रोकने के लिए कहने लगे. सिया के मुताबिक, कार में बैठे लोग शराब के नशे में धुत लग रहे थे.

सिया ने बचने के लिए अपनी बाइक आगे बढ़ाई और उनके पीछे चल रहे एक दोस्त ने कार को रोकने की कोशिश भी की. लेकिन कार ड्राइवर लगातार उनका पीछा करता रहा और आगे निकलने की होड़ में सिया की स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया.

दोस्त ने रोका, लेकिन आरोपी भाग निकला

सिया ने बताया कि हादसे के बाद उनके एक दोस्त ने कार का पीछा किया और उसे अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रोक भी लिया. लेकिन आरोपी ड्राइवर ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया और मौका मिलते ही गाड़ी भगा ले गया.

सिया ने वीडियो के साथ लिखा, "मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर असुरक्षित महसूस हुआ. ऐसे लोगों को किसी को टक्कर मारकर भाग जाने में कोई डर नहीं लगता." सिया ने गुरुग्राम पुलिस से ऐसे लापरवाह ड्राइवरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

#WATCH | On the Gurugram Golf Course accident case, Abhilaksh Joshi, Gurugram ACP, says, "On September 14, 2026, our Social Media Monitoring Cell intercepted a video showing a four-wheeler hitting a female two-wheeler rider from behind. This incident occurred on Golf Course Road;… https://t.co/m8JpGlS3Tj pic.twitter.com/A164nbJDCN — ANI (@ANI) September 14, 2026

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले पर गुरुग्राम एसीपी अभिलक्ष जोशी ने कहा, "आज हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा एक वीडियो को इंटरसेप्ट किया गया जिसमें एक टू व्हीलर सवार महिला को पीछे से एक गाड़ी के द्वारा हिट किया गया है. गोल्फ कोर्स रोड का यह मामला है. महिला से गुरुग्राम पुलिस द्वारा संपर्क साधा गया. गाड़ी की पहचान की जा रही है."

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