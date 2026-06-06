दिल्ली-मुंबई नहीं इस शहर में बनेगी देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग, कुतुब मीनार से भी 10 गुना ज्यादा होगी ऊंचाई!

रियल एस्टेट के मामले में दिल्ली और मुंबई को कड़ी टक्कर दे रहा गुरुग्राम अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है.

आने वाले दिनों में भारत की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में नजर आएगी. गुरुग्राम में बनने जा रहे महत्वाकांक्षी ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के तहत देश की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाने की प्लानिंग चल रही है. इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HSIIDC) के हाथों में है.

इसके लिए करीब 1,000 एकड़ जमीन का ऑक्शन किया जाएगा. अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के भीतर ही एक 6.7 एकड़ का प्लॉट अलग से मार्क किया है, जहां 620 से 700 मीटर ऊंची एक मिक्स्ड-यूज यानी कमर्शियल और रेसिडेंशियल गगनचुंबी इमारत खड़ी की जाएगी. द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इस मेगा प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए हरियाणा सरकार पिछले दो-तीन सालों से दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई के बड़े-बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही है.

क्या खास होगा इस ग्लोबल सिटी में?

यह नया शहर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बसाया जा रहा है, जो एक मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बिल्कुल नजदीक होगा. इस शहर को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि लोगों को काम पर जाने के लिए लंबी ड्राइविंग न करनी पड़े. लोग पैदल ही अपने दफ्तर पहुंच सकेंगे. यहां सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले तरीकों पर खास जोर दिया जाएगा.

अभी एनसीआर और भारत में क्या है स्थिति?

भारत में नियम के मुताबिक, 150 मीटर से ऊंची किसी भी बिल्डिंग को टॉल बिल्डिंग यानी ऊंची इमारत माना जाता है. अगर फिलहाल दिल्ली-एनसीआर की बात करें, तो नोएडा का सुपरनोवा (300 मीटर) सबसे ऊंचा है. इसके अलावा गुरुग्राम का ट्रंप टावर्स (198.84 मीटर), दिल्ली का द लीला स्काई विलास (190 मीटर) और रहेजा रेवांता (199.7 मीटर) रेस में शामिल हैं. वहीं दिल्ली के अन्य ऊंचे स्ट्रक्चर्स में पीतमपुरा टीवी टावर (235 मीटर) और कुतुब मीनार (72.5 मीटर) शामिल हैं.

मुंबई का है दबदबा

फिलहाल भारत की 77% ऊंची इमारतें अकेले मुंबई में हैं. जमीन की कमी और आबादी के दबाव के कारण मुंबई हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ी है और वह ऊंची इमारतों के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर आती है. भारत के अन्य शहरों में हैदराबाद (8%), कोलकाता (7%), नोएडा (5%) और गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई 1-1% का योगदान देते हैं.

प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को है बड़ा भरोसा

सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कहना है, "पिछले कुछ सालों में गुरुग्राम दिल्ली और मुंबई को पछाड़कर रियल एस्टेट का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है. देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने से इस शहर का कद दुनिया भर में और बढ़ जाएगा."

वहीं क्रिसुमी कॉर्पोरेशन के सीओओ कुणाल ऋषि के मुताबिक, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास इस तरह का प्रोजेक्ट आने से विदेशी और घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा. वैसे भी हरियाणा सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ एक नई मेट्रो लाइन भी ला रही है, जिससे इस इलाके का कायाकल्प होना पूरी तरह तय है.