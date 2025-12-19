गुरुग्राम वालों को बड़ी सौगात: 2 नए मेट्रो रूटों की तैयारी शुरू, 6 महीने में बन जाएगी DPR

Gurugram New Metro Route: यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो नए मेट्रो रूटों की तैयारी शुरू हो गई है. इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट छह महीने में तैयार होगी, जिससे एनसीआर कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Gurugram New Metro Route: साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. शहर में लगातार बढ़ती आबादी और यात्रियों के दबाव को देखते हुए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दो नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू कर दिया है.

इन दो रूट्स पर दौड़ेगी मेट्रो

प्रस्तावित योजना के अनुसार, गुरुग्राम के उन हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जहां वर्तमान में कनेक्टिविटी की कमी है.

गुरुग्राम-फरीदाबाद लिंक- यह रूट गुरुग्राम को सीधे फरीदाबाद से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों का समय बचेगा.

शहर का आंतरिक विस्तार- दूसरा रूट गुरुग्राम के अंदरूनी इलाकों और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को मेट्रो के जाल से जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है.

6 महीने में तैयार होगी DPR

प्रशासन ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. अगले 6 महीनों के भीतर सर्वे और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी. इसके बाद बजट आवंटन और निर्माण प्रक्रिया की दिशा में काम शुरू होगा.

क्यों पड़ी नए रूट्स की जरूरत?

यात्रियों की संख्या में वृद्धि: रैपिड मेट्रो और दिल्ली मेट्रो के मौजूदा रूट्स पर यात्रियों का बोझ काफी बढ़ गया है.

सड़क जाम से मुक्ति: नए मेट्रो रूट्स आने से सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा.

बेहतर कनेक्टिविटी: यह विस्तार न केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के बीच आवाजाही को और आसान बनाएगा.

हरियाणा सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम को पूरी तरह से मेट्रो से कवर करना है. द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ प्रस्तावित मेट्रो रूट और अब इन दो नए कॉरिडोर के जुड़ने से साइबर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर का हो जाएगा.



