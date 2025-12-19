FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

डंकी रूट मामले में जालंधर में 13 ठिकानों पर ED की रेड, एजेंट के ठिकानों से ₹4.62 करोड़ नकद, 313kg चांदी और 6 किलो सोने की ईंट बरामद | जम्मू-कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों को लेकर तलाशी अभियान, पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना का अलर्ट जारी | दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का बयान- दिल्ली का प्रदूषण कोई मौसमी मुद्दा नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ईशनिंदा आरोप में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, पेड़ से लटकाकर शव को कर दिया आग के हवाले

ईशनिंदा आरोप में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या, पेड़ से लटकाकर शव को कर दिया आग के हवाले

2026 से महंगा पड़ेगा उत्तराखंड का ट्रिप, देवभूमि में कार से लेकर बस तक से एंट्री लेने पर लगेगा सेस, जानें किससे कितनी होगी वसूली

2026 से महंगा पड़ेगा उत्तराखंड का ट्रिप, देवभूमि में कार से लेकर बस तक से एंट्री लेने पर लगेगा सेस, जानें किससे कितनी होगी वसूली

Bharti Singh Second Baby: कॉमेडियन भारती सिंह के घर दूसरी बार गूंजी किलकारी, घर आया गोला का छोटा भाई

कॉमेडियन भारती सिंह के घर दूसरी बार गूंजी किलकारी, घर आया गोला का छोटा भाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत

हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

Homeभारत

भारत

गुरुग्राम वालों को बड़ी सौगात: 2 नए मेट्रो रूटों की तैयारी शुरू, 6 महीने में बन जाएगी DPR

Gurugram New Metro Route: यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दो नए मेट्रो रूटों की तैयारी शुरू हो गई है. इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट छह महीने में तैयार होगी, जिससे एनसीआर कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 19, 2025, 11:34 AM IST

गुरुग्राम वालों को बड़ी सौगात: 2 नए मेट्रो रूटों की तैयारी शुरू, 6 महीने में बन जाएगी DPR

Delhi Metro,

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gurugram New Metro Route: साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. शहर में लगातार बढ़ती आबादी और यात्रियों के दबाव को देखते हुए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दो नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना पर काम शुरू कर दिया है. 

इन दो रूट्स पर दौड़ेगी मेट्रो

प्रस्तावित योजना के अनुसार, गुरुग्राम के उन हिस्सों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जहां वर्तमान में कनेक्टिविटी की कमी है.
गुरुग्राम-फरीदाबाद लिंक- यह रूट गुरुग्राम को सीधे फरीदाबाद से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों का समय बचेगा.
शहर का आंतरिक विस्तार- दूसरा रूट गुरुग्राम के अंदरूनी इलाकों और प्रमुख व्यापारिक केंद्रों को मेट्रो के जाल से जोड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है.

6 महीने में तैयार होगी DPR

प्रशासन ने इन दोनों प्रोजेक्ट्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. अगले 6 महीनों के भीतर सर्वे और तकनीकी व्यवहार्यता की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी. इसके बाद बजट आवंटन और निर्माण प्रक्रिया की दिशा में काम शुरू होगा.

क्यों पड़ी नए रूट्स की जरूरत?

यात्रियों की संख्या में वृद्धि: रैपिड मेट्रो और दिल्ली मेट्रो के मौजूदा रूट्स पर यात्रियों का बोझ काफी बढ़ गया है.
सड़क जाम से मुक्ति: नए मेट्रो रूट्स आने से सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा, जिससे दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा.
बेहतर कनेक्टिविटी: यह विस्तार न केवल गुरुग्राम बल्कि दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा के बीच आवाजाही को और आसान बनाएगा.
हरियाणा सरकार का लक्ष्य गुरुग्राम को पूरी तरह से मेट्रो से कवर करना है. द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ प्रस्तावित मेट्रो रूट और अब इन दो नए कॉरिडोर के जुड़ने से साइबर सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर का हो जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
Rashifal 18 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
MORE
Advertisement