गुरुग्राम हिट-एंड-रन का नया VIDEO आया सामने, जानबूझकर बाइक में मारी टक्कर!

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुई हिट-एंड-रन घटना का नया वीडियो सामने आया है, जिसे पीछे चल रहे एक साथी बाइकर के कैमरे ने कैद किया है.

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हिट-एंड-रन केस का एक नया और खौफनाक वीडियो सामने आया है, जो इस हादसे की पूरी सच्चाई बयां कर रहा है. यह नया वीडियो पीड़िता के पीछे चल रहे एक साथी बाइकर के कैमरे में कैद हुआ है, जिससे घटना का एक अलग ही एंगल देखने को मिला है.

रविवार (13 सितंबर 2026) की सुबह पीड़िता अपनी स्पोर्ट्स बाइक से अपने बाइकर ग्रुप के साथ जा रही थी, तभी एक सफेद रंग की सेडान कार उसका पीछा करने लगी. आरोपी ड्राइवर की पहचान कल्याण बैंसला के रूप में हुई है.

पीछे से दिखा हादसे का मंजर

इससे पहले वाला वीडियो पीड़िता की बाइक पर लगे कैमरे का था, लेकिन नया वीडियो पीछे चल रहे राइडर के नजरिए से पूरी घटना दिखाता है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार जानबूझकर लड़की की बाइक की तरफ मुड़ती है और उसे जोर से टक्कर मारती है. टक्कर लगते ही लड़की बाइक से उछलकर सड़क पर गिरती है और घिसटती हुई दूर तक चली जाती है.

ये वीडियो 'youknowabhishek_' नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है, जो हादसे के वक्त ठीक पीछे मौजूद थे. उन्होंने लिखा, "मुझे लगता है कि अब लड़कियों के लिए गुरुग्राम सुरक्षित नहीं रहा. कार चालक ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी. उसने लड़की को रुकने के लिए कहा था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए लड़की नहीं रुकी, तो उसने इतनी बुरी तरह टक्कर मार दी और भाग गया."

शराब के नशे में थे कार सवार

अभिषेक ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि वह सड़क पर ही थे जब पीड़िता उनके आगे से गुजरी. उन्होंने देखा कि एक सेडान कार बहुत ही अजीब तरीके से बाइक का पीछा कर रही थी और एकदम सटकर चल रही थी.

अभिषेक को लगा कि शायद कार सवार कोई फॉलोअर हो सकता है जो बात करना चाहता हो, इसलिए वह कार और सिया की बाइक के बीच आ गए. तभी कार चालक ने शीशा नीचे किया और लड़की की तरफ इशारा किया. जवाब में लड़की ने हाथ से इशारा करके उन्हें दूर रहने को कहा.

अभिषेक ने दावा किया, "कार के शीशे पूरी तरह से ब्लैक थे. जब उन्होंने खिड़की खोली तो मैंने देखा कि कार के अंदर तीन लोग बैठे थे और वे तीनों बुरी तरह से शराब के नशे में धुत थे."

जानबूझकर मारी टक्कर और भागे!

जब सभी गाड़ियां सेंट्रल प्लाजा के पास मोड़ पर पहुंचीं, तो अभिषेक की बाइक के आगे कोई दूसरी गाड़ी आ गई जिससे उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई. इसी बीच, सिया कार को रास्ता देने के लिए सड़क के किनारे होने लगी.

अभिषेक के मुताबिक, "आरोपी ने कार को राइट से अचानक लेफ्ट की तरफ मोड़ा, जहां सिया अपनी बाइक साइड कर रही थी ताकि कार निकल जाए और उसे सीधी टक्कर मार दी. टक्कर मारते ही ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाकर भागने लगा."

कैमरे में कैद हुआ आरोपी का चेहरा

हादसे के बाद सड़क पर लोग सिया की मदद के लिए इकट्ठा होने लगे. अभिषेक ने देखा कि उनका एक्शन कैमरा ऑन है, तो उन्होंने तुरंत आरोपी की कार का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि उसका चेहरा रिकॉर्ड किया जा सके. आगे रेड लाइट पर बाकी बाइकर्स मौजूद थे.

अभिषेक ने चिल्लाकर उन्हें कार रोकने को कहा, लेकिन अचानक हुई इस घटना से कोई कुछ समझ नहीं पाया. हालांकि, खुशकिस्मती से लाल बत्ती पर आरोपी ने जैसे ही कार का शीशा नीचे किया, अभिषेक के कैमरे में उसका चेहरा साफ कैद हो गया. यही तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

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