गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: टॉयलेट ब्रेक के बहाने आरोपी कल्याण बैंसला ने की भागने की कोशिश, हुआ घायल

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी कल्याण बैंसला ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, जहां वह गिरकर घायल हो गया.

गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ हुई हिट-एंड-रन की घटना में एक नया मोड़ आया है. गोल्फ कोर्स रोड पर हुई इस टक्कर के मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला ने मंगलवार (15 सितंबर 2026) को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की. राजस्थान से पकड़े जाने के बाद जब पुलिस उसे ला रही थी, तो उसने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया.

जैसे ही उसे मौका मिला, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में वह गिर पड़ा और उसे मामूली चोटें आईं. पुलिस ने पहले उसे अस्पताल ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया और फिर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. दूसरी तरफ, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने के बाद इस मामले को और सख्त बना दिया है.

मामले में दूसरी गिरफ्तारी

अब नए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है. इस केस में सिर्फ कल्याण ही नहीं, बल्कि कार में मौजूद उसका साथी लवनीश भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है. 34 साल का लवनीश पलवल की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है.

हादसे के वक्त वह कल्याण के साथ उसी गाड़ी में बैठा था. प्रक्रिया के तहत पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से पकड़ा गया था, जिसके बाद लवनीश की भी धरपकड़ हुई.

आखिर गोल्फ कोर्स रोड पर हुआ क्या था?

यह पूरा मामला गुरुग्राम के मशहूर गोल्फ कोर्स रोड का है. रविवार को यहां एक तेज रफ्तार कार ने शिवानी चौहान (सिया) की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी थी. घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें साफ दिख रहा था कि कार काफी देर से बाइकर्स का पीछा कर रही थी. इसके बाद कार अचानक सिया की बाइक के आगे आई और उसे सीधी टक्कर मार दी.

सिया और आरोपी के अलग-अलग दावे

टक्कर के बाद आरोपी कल्याण बैंसला ने दावा किया था कि यह सिर्फ एक हादसा था. उसका कहना था कि बाइकर काफी तेज चला रहे थे, बार-बार ब्रेक लगा रहे थे और उसकी कार को परेशान कर रहे थे. उसने जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप से पूरी तरह इंकार किया.

हालांकि, सिया ने आरोपी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया. सिया का कहना है कि कार सवार लोग नशे में लग रहे थे और काफी दूर से उनका पीछा कर रहे थे. सिया ने सवाल उठाया कि अगर यह महज एक हादसा था और कल्याण को सच में पछतावा था, तो वह मौके पर रुका क्यों नहीं? गाड़ी रोकने के बजाय वह भाग क्यों गया? वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार ने कट मारा और सीधे बाइक में टक्कर मारी.

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