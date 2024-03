गुजरात यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मामले में बड़ा एक्शन, 2 लोग गिरफ्तार, 25 के खिलाफ FIR

गुजरात यूनिवर्सिटी (Gujarat University) में नमाज पढ़ने के दौरान विदेशी छात्रों पर हुए हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 25 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने अहमदाबाद के सोला के रहने वाले हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल को गिरफ्तार किया है. इस मामले में विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए गुजरात सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी करते हुए कहा, 'कल अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई. राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. झड़प में दो विदेशी छात्र घायल हो गए. उनमें से एक छात्र को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. मामले को लेकर विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के संपर्क में है.'

An incidence of violence took place at Gujarat University in Ahmedabad yesterday. State government is taking strict action against the perpetrators.



Two foreign students were injured in the clash. One of them has been discharged from hospital after receiving medical attention.…