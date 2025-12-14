Gujarat: सर्वे के लिए गए अधिकारी उल्टे पांव भागे, धनुष-बाण लेकर गांव वालों ने कर दिया हमला, 47 घायल

गुजरात के बनासकांठा पडलिया गांव में शनिवार दोपहर करीब 500 ग्रामवासियों ने पुलिस, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर धनुष वाण लेकर हमला कर दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला

गुजरात के बनासकांठा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल बनासकांठा के पडलिया गांव में शनिवार दोपहर करीब 500 ग्रामवासियों ने पुलिस, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर धनुष वाण लेकर और पत्थर से हमला कर दिया. इस घटना में कुल 47 अधिकारी घायल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक, घायलों में से 36 को इलाज के लिए अंबाजी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 11 अधिकारियों को आगे के इलाज के लिए पालनपुर सिविल अस्पताल रेफर किया गया है.

फिलहाल घायलों की हालत स्थिर

फिलहाल सभी घायलों की हालात स्थिर बताई जा रहा है. हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गांववालों ने अधिकारियों पर हमला किस वजह से किया. बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि यह घटना शनिवार दोपहर करीब 2.30 बजे हुई, जब पुलिस, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम वन विभाग के सर्वे नंबर 9 क्षेत्र में नर्सरी और पौधरोपण का काम कर रही थी.

500 की भीड़ ने किया हमला

इसी दौरान अचानक करीब 500 लोगों की भीड़ ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया और धनुष-बाण का भी इस्तेमाल किया. यह इलाका दांता तालुका में स्थित है, जो प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी से करीब 14 किलोमीटर दूर है.

