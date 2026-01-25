FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

Gujarat Accident: गुजरात के बनासकांठा में ट्रक-कार की भिड़ंत, चीख-पुकार के बीच 6 लोगों ने तोड़ा दम

Gujarat Road Accident: गुजरात के बनासकांठा में ट्रक और एसयूवी की भीषण टक्कर में राजस्थान के रहने वाले 6 लोगों की मौत हो गई. हादसा आबू-पालनपुर हाईवे पर डिवाइडर कूदकर आए ट्रक की वजह से हुआ.

Pragya Bharti

Updated : Jan 25, 2026, 08:24 AM IST

आबू-पालनपुर हाईवे पर मातम शनिवार शाम करीब 7 बजे गुजरात के बनासकांठा जिले में एक हृदयविदारक घटना घटी. हाईवे पर इकबालगढ़ गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और एसयूवी (इनोवा) के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर ने 6 लोगों की जान ले ली. हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर लंबा जाम लग गया.

कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा? 

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, एक ट्रक गुजरात से राजस्थान की ओर जा रहा था. अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर को फांदते हुए सड़क के दूसरी तरफ आ गया. इसी दौरान सामने से आ रही एसयूवी से इसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद ट्रक कार को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया और फिर सड़क पर ही पलट गया.

राजस्थान के रहने वाले थे सभी पीड़ित 

एसयूवी में सवार सभी 9 लोग राजस्थान के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि वे एक मरीज के इलाज के सिलसिले में पालनपुर जा रहे थे. इस दुखद हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार 

हादसे के बाद ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से भागने में सफल रहा. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
घटना की सूचना मिलते ही अमीरगढ़ पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुँची. कार की हालत इतनी खराब थी कि उसमें फंसे शवों और घायलों को निकालने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

