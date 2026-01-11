आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे PM मोदी, जनसभा को करेंगे संबोधित

FacebookTwitterYoutubeInstagram
आज यानी 11 जनवरी 2026 को पीएम मोदी सोमनाथ के दौरे पर हैं. वह यहां पर एक सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और विशान जनसभा को संबोधित करेंगे. आइए जानते है पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम

सुमित तिवारी

Updated : Jan 11, 2026, 08:14 AM IST

पीएम मोदी सोमनाथ दौरे पर हैं, यहां पर आज सुबह प्रधानमंत्री शौर्य यात्रा में भाग लेंगे. ये आयोजन आज सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर होगा. बता दें कि यह एक औपचारिक सोभायात्रा होगी, जिसमें सोमनाथ के रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकलेगा, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक होगा। इसके बाद, करीब 10:15 बजे पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे.

जनसभा को करेंगे संबोधित

इसके बाद पीएम मोदी एक सोमनाथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे. बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरूआत 8 जनवरी 2026 से हुई है. यह पर्व 11 जनवरी 2026 तक चलेगा. सोमनाथ में आयोजित किया जा रहा यह पर्व भारत के उन असंख्य नागरिकों की स्मृति में मनाया जा रहा है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए बलिदान दिया और जो आने वाली पीढ़ियों की सांस्कृतिक चेतना को प्रेरित करते रहेंगे.

राजकोट भी पहुंचेंगे पीएम मोदी

खास बात ये है कि ये कार्यक्रम 1026 ईस्वी में महमूद गजनी के सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की 1,000वीं वर्षगांठ की स्मृति में आयोजित किया गया है. वहीं इसके अलावा पीएम मोदी राजकोट भी जाएंगे. इस दौरान वह सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के लिए दो दिवसीय 'वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन' (वीजीआरसी) का उद्घाटन करेंगे. इसका मकसद नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, निवेशकों, स्टार्टअप, वैश्विक साझेदारों और सरकार सहित अन्य हितधारकों को एक मंच पर लाना है. अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे. 

