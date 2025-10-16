FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने

बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी

'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली

Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन

भारत

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

गुजरात की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है. दरअसल यहां पर एक साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पेटल को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन इतना बड़ा घटना क्रम आखिर हुआ क्यों आइए जातने है.

सुमित तिवारी

Oct 16, 2025

बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

gujarat news 

गुजरात में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. अचानक हुए इतने बड़े फेरबदल से राजनीति में बड़ा भूचाल आया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं. लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये इस्तीफे लिए क्यों गए हैं. सूत्रों के मुताबिक खबर है कि  यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है. मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय मंत्रियों को बताया गया. 

संभावित कैबिनेट का विस्तार

इसके बाद सभी मंत्रियों ने अपने-अपने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज रात राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के इस्तीफे सौंपेंगे. बताया जा रहा है कि यह कदम राज्य में संभावित कैबिनेट विस्तार का हिस्सा हैं. वहीं दूसरी तरफ अचानक हुए इस घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर भाजपा की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया हैं. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में नई मंत्रिपरिषद शपथ लेगी. 

अमित शाह और जे.पी नड्डा भी रहेंगे मौजूद

इस दौरा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों के अनुसार, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री अब अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपेंगे. भाजपा सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव संगठन और सरकार में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. पार्टी नेतृत्व राज्य में युवा और नए चेहरों को शामिल कर भविष्य की राजनीतिक रणनीति मजबूत करना चाहता है.

2027 में होंगे विधानसभा चुनाव

बता दें कि गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पार्टी चाहती है कि उसके पहले प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर नई टीम तैयार की जाए. 

