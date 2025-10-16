बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा

गुजरात की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है. दरअसल यहां पर एक साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पेटल को छोड़कर सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. लेकिन इतना बड़ा घटना क्रम आखिर हुआ क्यों आइए जातने है.

गुजरात में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है. अचानक हुए इतने बड़े फेरबदल से राजनीति में बड़ा भूचाल आया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं. लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये इस्तीफे लिए क्यों गए हैं. सूत्रों के मुताबिक खबर है कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है. मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह निर्णय मंत्रियों को बताया गया.

संभावित कैबिनेट का विस्तार

इसके बाद सभी मंत्रियों ने अपने-अपने त्यागपत्र मुख्यमंत्री को सौंप दिया. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज रात राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के इस्तीफे सौंपेंगे. बताया जा रहा है कि यह कदम राज्य में संभावित कैबिनेट विस्तार का हिस्सा हैं. वहीं दूसरी तरफ अचानक हुए इस घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री कार्यालय या फिर भाजपा की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया हैं. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में नई मंत्रिपरिषद शपथ लेगी.

अमित शाह और जे.पी नड्डा भी रहेंगे मौजूद

इस दौरा केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी मौजूद रहेंगे. सूत्रों के अनुसार, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री अब अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के इस्तीफे राज्यपाल को सौंपेंगे. भाजपा सूत्रों के मुताबिक, यह बदलाव संगठन और सरकार में नई ऊर्जा लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. पार्टी नेतृत्व राज्य में युवा और नए चेहरों को शामिल कर भविष्य की राजनीतिक रणनीति मजबूत करना चाहता है.

2027 में होंगे विधानसभा चुनाव

बता दें कि गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पार्टी चाहती है कि उसके पहले प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर नई टीम तैयार की जाए.

