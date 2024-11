गुजरात के वडोदरा के कोयली इलाके में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) रिफाइनरी में सोमवार को विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई. कोयली में IOCL रिफाइनरी में विस्फोट के कारण शाम करीब 4 बजे आग लग गई. कई किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा गया. विस्फोट के बाद रिफाइनरी में मौजूद कर्मचारियों को बाहर निकाला गया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

DCP ट्रैफिक ज्योति पटेल ने पीटीआई को बताया, 'बचाव अभियान जारी है, अभी तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है.' विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने कहा, 'मुझे बाजवा के सरपंच अजीत पटेल का फोन आया, जिसमें उन्होंने आग लगने की सूचना दी. मैंने रिफाइनरी के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि वे आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे फोन पर बात नहीं कर सका. कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, शुक्र है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.'

