जूनागढ़ में रविवार की सुबह करीब 5 बजे केशोद-बालागाम रोड पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई और उसमें आग लग गई. इस घटना में कार सवार तीन लोग जिंदा जल गए.

गुजरात के जूनागढ़ जिले में रविवार (22 नवंबर) की सुबह एक तेज रफ्तार कार पलट गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई. हादसे में कार सवार तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. जब गाड़ी पलटी तो इसमें सवार एक महिला बाहर गिर गई. इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है.

अधिकारियों ने बताया कि हादसा केशोद-बालागाम रोड पर खमिदाना गांव के पास हुआ है, जहां तेज रफ्तार से आ रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसके बाद गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई.

Junagadh, Gujarat: Three people were burnt alive after a speeding car overturned and caught fire near Khamidana village on the Keshod-Balagam Road. All three died on the spot. (Source: Fire Department) https://t.co/bL53dYRYfk — IANS (@ians_india) November 22, 2026

कार में बैठे 3 लोग जिंदा जले

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, कार में आग लगने के बाद उसके अंदर ही तीन लोग फंसे रह गए. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और उसमें से लपटें उठने लगी. जो लोग कार में बैठे थे, वो बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए. उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

तेज स्पीड में थी कार, मुड़ नहीं पाई: इंस्पेक्टर

केशोद थाने के इंस्पेक्टर एमडी चौधरी ने बताया, 'सुबह करीब 5 बजे केशोद-बालागाम रोड पर खमिदाना गांव के पास एक लाल रंग की कार तेज रफ्तार के कारण मोड़ पर मुड़ नहीं पाई और पलट गई. इसके बाद कार सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराई और उसमें आग लग गई. कार में कुल चार लोग सवार थे, जिनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई.'

Junagadh, Gujarat: Keshod Police Station PI M.D. Chaudhary says, "Today early in the morning, around 5:00 AM, near Khamidana village on the Keshod–Balagam road, a red car, due to overspeeding, failed to negotiate a turn and overturned. As a result, the car collided with a stone on the roadside and caught fire. A total of four people were traveling in the car, out of whom three died on the spot. One occupant, Krishnaben, is currently undergoing treatment at Keshod Hospital..." — IANS (@ians_india) November 22, 2026

कार में सवार एक महिला की जान बची

उन्होंने कहा कि हादसे के दौरान एक युवती गाड़ी से बाहर जाकर गिरी और वो बच गई. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

इंस्पेक्टर ने बताया, 'गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से केशोद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि वो घटना के बाद सदमे में है. मेडिकल स्टाफ ने उसका इलाज शुरू कर दिया है'

हादसे में किन लोगों की गई जान, जांच में जुटी पुलिस

इस घटना में कार पूरी तरह आग में जलकर खाक हो चुकी है. वीडियो में आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं. हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस गाड़ी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में जुटी है.

ये भी पढ़ें- 'जयपुर के पास नाश्ता करने रुके, वहां से निकलते ही..', खाटू श्याम से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, 9 की मौत