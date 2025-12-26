FacebookTwitterYoutubeInstagram
जयपुर चौमूं में मस्जिद से पुलिस पर पथराव, मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर हुआ था विवाद, देर रात उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके | राबड़ी देवी सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होंगी, हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है | यूपी में SIR फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन

Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Earthquake in Kachchh: आज, 26 दिसंबर 2025 की सुबह 4:30 बजे गुजरात के कच्छ में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया. केंद्र जमीन से मात्र 10 किमी नीचे होने के कारण झटके काफी तेज थे.

Pragya Bharti

Updated : Dec 26, 2025, 08:27 AM IST

Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान
गुजरात का कच्छ जिला, जो अपनी भौगोलिक संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है, आज सुबह एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, शुक्रवार सुबह 4:30 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 मापी गई.
भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के रापर के पास स्थित था. वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय इसकी गहराई रही, जो जमीन के नीचे मात्र 10 किलोमीटर दर्ज की गई. केंद्र सतह के जितना करीब होता है, झटकों का अनुभव उतना ही तीव्र होता है.

नींद से जागकर बाहर भागे लोग

भूकंप का समय सुबह का होने के कारण अधिकांश लोग गहरी नींद में थे. झटके महसूस होते ही घरों में रखे बर्तन गिरने लगे और पंखे हिलने लगे, जिससे अफरा-तफरी मच गई. कच्छ और आसपास के इलाकों में लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद घरों से बाहर निकल आए.
राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या बड़ी संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है. जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा ले रही हैं.

कच्छ: सीस्मिक जोन-5 का खतरा

कच्छ जिला भूकंपीय दृष्टि से 'अत्यधिक उच्च जोखिम' वाले जोन-5 में आता है. यहां पिछले कुछ महीनों में कम तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन 4.4 की तीव्रता को इस साल के बड़े झटकों में गिना जा रहा है.
हाल ही में 'इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च' (ISR) की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गुजरात के नीचे कई 'फॉल्ट लाइन्स' सक्रिय हैं. कच्छ का रिफ्ट बेसिन क्षेत्र अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक 'क्रस्टल डिफॉर्मेशन' दिखाता है, जिसके कारण यहां बार-बार ध्रुपदनी होती है.

