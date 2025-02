Gujarat Bus Accident: गुजरात (Gujarat) के डांग जिले में रविवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब नासिक-सूरत हाईवे पर सापूतारा घाट के पास श्रद्धालुओं से भरी एक लग्जरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए. हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

कैसे हुआ हादसा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बस महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से गुजरात के द्वारका जा रही थी और इसमें मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी और अशोक नगर जिले के श्रद्धालु सवार थे. ये सभी 23 दिसंबर 2024 से धार्मिक यात्रा पर निकले थे और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात के विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कर रहे थे. बसों का काफिला कुल 4 वाहनों में यात्रा कर रहा था. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसा ड्राइवर का नियंत्रण खोने के कारण हुआ. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:15 बजे, बस अचानक अनियंत्रित होकर सापूतारा घाट के पास खाई में जा गिरी.

मौके पर ही 5 लोगों की मौत

#WATCH | Gujarat: Five people died after the bus they were travelling fell into a gorge near Saputara in Dang district. The bus had 48 passengers. All the injured have been taken to hospital for medical treatment. pic.twitter.com/1xhF8m8FG6