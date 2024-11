गुजरात के आणंद में बड़ा हादसा हुआ है. बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माणधीन पुल गिर गया है. इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों को फंसे होने की आशंका है. घटना की सूचना मिलते ही मकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. राहत और बचाव का कार्य जारी है.

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कहा, 'आज शाम माही नदी पर बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण स्थल पर तीन मजदूर कंक्रीट ब्लॉक के बीच फंस गए. क्रेन और एक्सकेवेटर मशीनों का उपयोग करके मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है. अभी तक दो मजूदरों के मरने की खबर आ रही है. एक मजदूर को बचा लिया गया है. वह अस्पताल में भर्ती है.

#WATCH | Gujarat: Concrete blocks collapsed at a construction site of the bullet train project in Anand, today. Rescue operations are underway. Anand police, fire brigade officials have reached the spot.



