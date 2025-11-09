FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी ने कहा- BJP जनता को डराकर रखती है, डर से जनता BJP से सवाल नहीं पूछती | राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, कहा- मोदी के खून में नफरत, मेरे खून में मोहब्बत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 

25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?

प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव

प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव

मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन

मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान

क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान

Homeभारत

भारत

Gujarat News: देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी

गुजरात ATS ने गांधीनगर के अडालज से तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर देश में बड़ा हमला होने से पहले ही साजिश नाकाम कर दी. तीनों का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से जुड़ा बताया जा रहा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 09, 2025, 01:40 PM IST

Gujarat News: देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी

गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी (Image- Gujarat ATS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gujarat News: गुजरात में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच राज्य की ATS को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुजरात ATS ने गांधीनगर के अडालज इलाके से तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपियों का संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS से है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे. 

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी

सूत्रों के मुताबिक, ATS को अडालज इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. जानकारी के आधार पर जब टीम ने इलाके में छापा मारा, तो तीनों आरोपी पकड़े गए. पूछताछ में पता चला कि दो आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी हैदराबाद का निवासी है. यह तीनों देश में किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे और हथियार हासिल करने के लिए गुजरात पहुंचे थे. 

दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा

गुजरात ATS ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं. फिलहाल एजेंसी इनके नेटवर्क और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि तीनों संदिग्ध पिछले साल से ही एजेंसियों की निगरानी में थे और इन्हें हथियार सप्लाई करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया. 

यह भी पढ़ें: जितना लगाना था लगा लिया जोर, आज शाम थम जाएगा शोर, चिराग पासवान ने बताया 200 प्लस सीटों का गणित

गुजरात ATS ने 12 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया

ATS के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस मामले में और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है. एजेंसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से जुड़ी और जानकारी साझा करने की घोषणा की है. गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में गुजरात ATS ने 12 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले अल-कायदा से जुड़े पांच आतंकियों को भी दबोचा गया था. लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों से यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंक के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 
25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन
मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन
Gujarat News: देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी
देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी
Ravindra Jadeja और Sanju Samson का होगी फेरबदल? RR-CSK के बीच ट्रेड की चर्चा
Ravindra Jadeja और Sanju Samson का होगी फेरबदल? RR-CSK के बीच ट्रेड की चर्चा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा
क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान
क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान
IND vs SA Live Streaming: फ्री में कब और कहां होगी भारत-साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग, एक क्लिक में जानें डिटेल्स
IND vs SA Live Streaming: फ्री में कब और कहां होगी भारत-साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग, एक क्लिक में जानें डिटेल्स
पत्नी से 9 साल बड़े हैं Gaurav Khanna, जानें कैसे शुरू हुई थी आकांक्षा चमोला संग एक्टर की लवस्टोरी?
पत्नी से 9 साल बड़े हैं Gaurav Khanna, जानें कैसे शुरू हुई थी आकांक्षा चमोला संग एक्टर की लवस्टोरी?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE