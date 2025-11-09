Gujarat News: देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी

गुजरात ATS ने गांधीनगर के अडालज से तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर देश में बड़ा हमला होने से पहले ही साजिश नाकाम कर दी. तीनों का संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS से जुड़ा बताया जा रहा है.

Gujarat News: गुजरात में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच राज्य की ATS को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुजरात ATS ने गांधीनगर के अडालज इलाके से तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो देश के कई हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि तीनों आरोपियों का संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS से है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे.

संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी

सूत्रों के मुताबिक, ATS को अडालज इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. जानकारी के आधार पर जब टीम ने इलाके में छापा मारा, तो तीनों आरोपी पकड़े गए. पूछताछ में पता चला कि दो आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी हैदराबाद का निवासी है. यह तीनों देश में किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे और हथियार हासिल करने के लिए गुजरात पहुंचे थे.

दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा

Ahmedabad, Gujarat | Three suspects have been arrested by the Gujarat ATS. They had been on the Gujarat ATS's radar for the past year. All three were arrested while supplying weapons. They were planning to carry out terrorist attacks in various parts of the country: Gujarat ATS — ANI (@ANI) November 9, 2025

गुजरात ATS ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं. फिलहाल एजेंसी इनके नेटवर्क और संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि तीनों संदिग्ध पिछले साल से ही एजेंसियों की निगरानी में थे और इन्हें हथियार सप्लाई करते समय रंगे हाथों पकड़ा गया.

गुजरात ATS ने 12 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया

ATS के वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि इस मामले में और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है. एजेंसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले से जुड़ी और जानकारी साझा करने की घोषणा की है. गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों में गुजरात ATS ने 12 से अधिक आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले अल-कायदा से जुड़े पांच आतंकियों को भी दबोचा गया था. लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों से यह साफ है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंक के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं.

