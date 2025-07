कौन है ग्रेनेड गैंगस्टर हैपी सिंह? 7 महीने में 14 से ज्यादा धमाकों का मास्टरमाइंड जिसे US से लाया जा रहा भारत

खालिस्तानी आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी पासिया को भारत लाया जा रहा है. हैपी पासिया को ग्रेनेड गैंगस्टर के नाम से भी जाना जाता है, वह पंजाब में हुए 14 धमाकों का मास्टरमाइंड रहा है. उसे अप्रैल में अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने हिरासत में लिया था. उसे जल्द ही भारत भेजा जाएगा.

हैपी सिंह पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है. वह अमेरिका और भारत में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है. पंजाब में हुए 16 धमाकों में उसका हाथ रहा है. वह हैंड ग्रेनेड से हमले करता था, इस वजह से उसे ग्रेनेड गैंगस्टर नाम दिया गया. हैपी सिंह को FBI और ICE ने जॉइंट ऑपरेशन में 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. 21 अप्रैल को FBI डायरेक्टर काश पटेल ने X पर उसके गिरफ्तार होने की जानकारी दी थी.

काश ने लिखा था, 'हरप्रीत सिंह पकड़ा गया. वह कथित तौर पर विदेशी आतंकी संगठन का हिस्सा है. हमें लगता है कि वो भारत और अमेरिका में कई पुलिस थानों में हुए हमलों की साज़िश का हिस्सा रहा है.'

CAPTURED: HARPREET SINGH, part of an alleged foreign terrorist gang here illegally in the United States, who we believe was involved in planning multiple attacks on police stations both in India and the United States.@FBISacramento conducted the investigation coordinating with… pic.twitter.com/JKB1dfjo2P