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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली फिर शर्मसार! चलती स्लीपर बस में छात्रा से गैंगरेप, ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट 47KM तक दरिंदगी

यूपी के मैनपुरी की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की मां की डांट के बाद नोएडा में अपने रिश्तेदार के घर के लिए निकली थी.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 31, 2026, 03:12 PM IST

दिल्ली फिर शर्मसार! चलती स्लीपर बस में छात्रा से गैंगरेप, ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट 47KM तक दरिंदगी

इसी बस में छात्रा से किया गया गैंगरेप (Image- PTI)

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दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 16 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ चलती स्लीपर बस में गैंगरेप किया गया. यह भयानक घटना 4 अगस्त की है, जिसकी जानकारी पुलिस ने 31 अगस्त को साझा की. पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली है और 11वीं कक्षा में पढ़ती है. 

भटक कर परी चौक पहुंची

घर में परिजनों से अनबन होने के बाद छात्रा बिना किसी को बताए मैनपुरी से लगभग 300 किलोमीटर दूर नोएडा में रहने वाले अपने कजिन के घर जाने के लिए निकली थी. तेज बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई. उसे वहां से नोएडा जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था, तभी एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी.

झांसा देकर बस में बैठाया

छात्रा के इशारा करने पर बस रुकी. ड्राइवर और कंडक्टर ने उससे कहा कि बस नोएडा सेक्टर-63 की तरफ ही जा रही है. पीड़िता उन पर भरोसा करके बस में सवार हो गई. बस चलने के कुछ ही देर बाद कंडक्टर ने छेड़छाड़ शुरू कर दी.

चलती बस में दरिंदगी, कश्मीरी गेट पर फेंककर हुए फरार

इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने मिलकर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया. लड़की ने जब विरोध किया, तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी. परी चौक से कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर के रास्ते में दरिंदे बस दौड़ाते रहे और हैवानियत करते रहे. देर रात उन्होंने छात्रा को दिल्ली के कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर छोड़ दिया और भाग निकले.

पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर उसी रात कश्मीरी गेट पुलिस थाने में अपनी आपबीती बताई. इसके बाद एक विशेष टीम बनाई गई. पुलिस ने रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बस का रूट ट्रैक किया. आखिरकार पुलिस ने तिमारपुर की एक पार्किंग से आरोपी ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को धर दबोचा. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल स्लीपर बस को भी जब्त कर लिया है.

अंधेरे और पर्दों का उठाया फायदा

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि घटना वाले दिन बस में कुछ खराबी आ गई थी, जिसे ठीक कराने के लिए आरोपी उसे सूरजपुर (नोएडा) की वर्कशॉप ले गए थे. मरम्मत के बाद वे खाली बस लेकर तिमारपुर लौट रहे थे, तभी परी चौक पर छात्रा ने लिफ्ट मांगी. स्लीपर बस की खिड़कियों पर गहरे पर्दे लगे थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने रात के अंधेरे में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया ताकि बाहर से किसी की नजर न पड़े.

यह खौफनाक मामला 16 दिसंबर 2012 के चर्चित निर्भया कांड की याद दिलाता है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. उस वक्त भी 23 साल की युवती के साथ चलती बस में हैवानियत की गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में 6 आरोपी थी. एक आरोपी ने जेल में सुसाइड कर लिया था. वहीं, एक आरोपी नाबालिग था. मामले के बाकी चारों बालिग दोषियों को 2020 में तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी. 

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