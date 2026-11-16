ग्रेटर नोएडा में पुलिस-बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो के पैर में लगी गोली... किसान हत्याकांड के 4 आरोपी अरेस्ट

बदमाशों ने 8 नवंबर को इस्माइल की हत्या कर शव को फेंक दिया था. पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं.

पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया है

मर्डर केस में शामिल आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में हुए किसान हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. 15 नंवबर को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि मौके से फरार हुए दो अन्य बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार चारों बदमाश किसान हत्याकांड के आरोपी हैं.

घटना के करीब आठ दिन बाद पुलिस ने मुठभेड़ और अभियान के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, लोहे की रॉड, दो अवैध तमंचे और चोरी के उपकरण भी बरामद किए हैं.

कैसे हुई मुठभेड़?

हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी रबूपुरा पुलिस 15 नवंबर की रात पुरानी मिर्जापुर रोड से रुस्तमपुर जाने वाले रास्ते के टी-प्वाइंट पर चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान यीडा सेक्टर-20 की तरफ से दो मोटरसाइकिलों पर कुछ संदिग्ध आते दिखाई दिए.

पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने भागने की कोशिश की. पीछा करने पर उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों राजकुमार और सचिन के पैर में गोली लगी. दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया गया.

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर अभियान चलाया. इस दौरान दो अन्य आरोपियों कमल और हरेंद्र उर्फ हतेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजकुमार (22), सचिन (22), कमल (26) और हरेंद्र (30) के रूप में हुई है. इनमें राजकुमार और हरेंद्र बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके के रहने वाले हैं, जबकि सचिन हापुड़ का निवासी है.

बरामद किए गए अवैध हथियार

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध .315 बोर के तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, दो मोटरसाइकिलें और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू व लोहे की मोटी रॉड बरामद किए हैं. इसके अलावा प्लास, पेचकस और पांच खाली प्लास्टिक के कट्टे भी मिले हैं.

किसान की हत्या कर फेंका था शव

पुलिस के अनुसार 8 नवंबर को आरोपी रबूपुरा थाना क्षेत्र में नहर के किनारे एक खेत में चोरी करने पहुंचे थे, जहां मेंहदीपुर गांव निवासी किसान इस्माइल धान की रखवाली कर रहा था. आरोप है कि बदमाशों ने लाठी-डंडों, चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं फेंककर फरार हो गए.

अगली सुबह किसान का बेटा नाश्ता लेकर खेत पहुंचा तो पिता का खून से लथपथ शव देखकर उसके होश उड़ गए. मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था.

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