Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार

कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब

नक्सल जमीन से उठी 'सफेद कोट' की कहानी, डॉक्टर बनकर बालाघाट की बेटी रचने जा रही इतिहास

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

दहेज में स्कॉर्पियो, बुलेट और लाखों कैश', फिर भी दरिंदों ने मेरी बेटी को जला दिया, सामने आया निक्की के पिता का दर्द

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल

Homeभारत

भारत

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा में निक्की को पति और ससुरालवालों ने मिलकर जलाकर मार डाला. पति पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, अब पुलिस ने निक्की की सास को भी गिरफ्तार कर लिया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 24, 2025, 07:38 PM IST

Greater Noida Nikki Murder Case: पुलिस के हत्थे चढ़ी कातिल सास, बहू निक्की को जलाने में की थी बेटे की मदद

Greater Noida Nikki Murder Case

Add DNA as a Preferred Source

Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव से सामने आए निक्की भाटी मर्डर केस ने पूरे देश को दहला दिया है. दहेज और पारिवारिक कलह से जुड़े इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं. पहले पति विपिन भाटी की गिरफ्तारी और फिर पुलिस मुठभेड़ में उसके घायल होने के बाद अब पुलिस ने निक्की की सास दया को भी गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों का आरोप है कि निक्की को योजनाबद्ध तरीके से जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा गया. 

सास और अन्य परिजन भी शामिल

दरअसल, पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक, 21 अगस्त 2025 को निक्की को उसके ही घर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला दिया गया. मीडिया से बातचीत करते हुए निक्की की बड़ी बहन कंचन ने बताया कि इस खौफनाक वारदात में सिर्फ पति ही नहीं बल्कि सास और अन्य परिजन भी शामिल थे. कंचन का आरोप है कि दया ने खुद पेट्रोल जैसा पदार्थ लाकर बेटे विपिन को दिया, जिसके बाद सभी ने मिलकर निक्की को आग के हवाले कर दिया. कंचन ने बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी. 

हत्या की धाराओं में केस दर्ज

परिजनों के शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति विपिन, देवर रोहित, सास दया और ससुर सतवीर पर हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया है. बताते चलें, घटना के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी थी. रविवार को कस्टडी से फरार होने की कोशिश में विपिन भाटी का एनकाउंटर हुआ. जिसके बाद उसके पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गया. 

यह भी पढ़ें: निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

पूरा परिवार शामिल

फिलहाल पुलिस तकनीकी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है. परिजनों का कहना है कि यह मामला महज घरेलू विवाद नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है, जिसमें पूरा परिवार शामिल है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
Viral Video: लड़की से पूछा कैसा लड़का चाहिए, जवाब सुन हो जाएंगे हैरान
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
राजस्थान से सामने आया चौकानें वाला मामला, हेल्पर नें यूट्यूब से देखकर मरीज की कर दी ईसीजी
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
सेहत के लिए वरदान है ये जड़ी बूटी, गठिया से लेकर पेट दर्द तक दूर करती है कई बीमारियां
Nail Spots Sign: नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
नाखूनों पर सफेद-पीले या काले धब्बे इन विटामिनों की कमी का हैं संकेत
IND vs NZ 3rd Test: एजाज पटेल ने रचा इतिहास... वानखेड़े स्टेडियम में बनाया महारिकॉर्ड
एजाज पटेल ने रचा इतिहास... वानखेड़े स्टेडियम में बनाया महारिकॉर्ड
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
ODI में रनों के लिहाज से 5 सबसे बड़ी जीत, लिस्ट में दो बार है टीम इंडिया का नाम
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
Test क्रिकेट में 10 सबसे धीमे दोहरे शतक, एक ने ली थी 600 से ज्यादा गेंदें
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 
मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE