निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुई निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.इस घटना के बाद पूरी देश में आक्रोश का माहौल है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लोग निक्की के लिए इंसाफ की माफ कर रहे हैं. अब इस मामले में कई नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. मृतका की बहन कंचन ने जो आरोप लगाए हैं, उसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि, निक्की की मौत एक साधारण हत्या नहीं बल्कि पहले से रची गई सोची-समझी साजिश थी. इसमें पति विपिन, ससुराल पक्ष और पारिवारिक रिश्तों की खटास की अहम भूमिका रही.

आए दिन मारपीट भी करता था

कंचन ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि निक्की और उसके पति विपिन के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, विपिन के कई महिलाओं से अवैध संबंध भी था. कंचन ने आरोप लगाया कि पिछले साल परिवार वालों ने विपिन को दिल्ली में एक महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था. यही नहीं, निक्की से वह आए दिन मारपीट भी करता था.

बुलडोजर चलाने की मांग

दरअसल, बीते 21 अगस्त को विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जानलेवा साबित हो गया. आरोप है कि पति और ससुरालवालों ने मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया. जिसके बाद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस के गिरफ्त से भागते समय विपिन को पैर में गोली लग गई. वहीं, निक्की के पिता भिखारी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो परिवार भूख हड़ताल करेगा.

