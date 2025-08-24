निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर

निक्की हत्याकांड में बहन कंचन ने खोले कई बड़े राज, विपिन का अन्य महिलाओं के साथ था अफेयर
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रन पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, धोनी-पंत समेत इन दिग्गजों का नाम शामिल
सिकुड़ रहा है सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी, 11 KM कम हुआ बुध का आकार
कब होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी? क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा
बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे, ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, चिराग की शादी को लेकर तेजस्वी का मजेदार जवाब
नक्सल जमीन से उठी 'सफेद कोट' की कहानी, डॉक्टर बनकर बालाघाट की बेटी रचने जा रही इतिहास
Asia Cup 2025 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान समेत इन देशों ने एशिया कप के लिए टीम का किया ऐलान, यहां देखें सभी स्क्वाड
Cheteshwar Pujara Retirement: चेतेश्वर पुजारा ने रिटायरमेंट का किया ऐलान, शेयर किया भावुक पोस्ट
PPU UG Admit Card 2025: पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जारी किया 2nd सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ppuponline.in पर यूं करें चेक
अब चांद-सूरज नहीं दूर! Space Startups को मिला मोदी सरकार का 211 करोड़ का 'इंजन'
भारत
Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुई निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. मृतका की बहन कंचन ने जो आरोप लगाए हैं, उसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है.
Nikki murder case: ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुई निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है.इस घटना के बाद पूरी देश में आक्रोश का माहौल है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लोग निक्की के लिए इंसाफ की माफ कर रहे हैं. अब इस मामले में कई नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. मृतका की बहन कंचन ने जो आरोप लगाए हैं, उसने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि, निक्की की मौत एक साधारण हत्या नहीं बल्कि पहले से रची गई सोची-समझी साजिश थी. इसमें पति विपिन, ससुराल पक्ष और पारिवारिक रिश्तों की खटास की अहम भूमिका रही.
कंचन ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि निक्की और उसके पति विपिन के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, विपिन के कई महिलाओं से अवैध संबंध भी था. कंचन ने आरोप लगाया कि पिछले साल परिवार वालों ने विपिन को दिल्ली में एक महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया था. यही नहीं, निक्की से वह आए दिन मारपीट भी करता था.
यह भी पढ़ें: मुझे कोई पछतावा नहीं.., निक्की मर्डर केस में आरोपी पति ने दिया अजीबोगरीब बयान, जानिए एनकाउंटर के बाद क्या कहा
दरअसल, बीते 21 अगस्त को विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जानलेवा साबित हो गया. आरोप है कि पति और ससुरालवालों ने मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया. जिसके बाद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस के गिरफ्त से भागते समय विपिन को पैर में गोली लग गई. वहीं, निक्की के पिता भिखारी सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो परिवार भूख हड़ताल करेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से