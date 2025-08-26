T20I में कभी भी 0 पर आउट नहीं हुए ये 5 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है कोई भी भारतीय
जामिया मिलिया इस्लामिया ने शुरू किए 3 नए ग्रेजुएशन कोर्स, 12वीं के बाद इनकी पढ़ाई कर बनाएं करियर
Suryakumar Yadav Fitness: सूर्यकुमार यादव ने इस तरह अपनी चोट से की वापसी, क्रिकेटर ने खुद खुलासा; देखें Video
Ganesh Chaturthi 2025 Vrat Niyam: गणेश चतुर्थी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, मिलेंगे अशुभ परिणाम
Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान
निक्की हत्याकांडः शादी के बाद भी दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में था विपिन, गर्लफ्रेंड से भी करता था मारपीट!
Google का दामन छोड़ अब मयूरी कांगो ने थामा इस कंपनी का हाथ, जानें क्या होगा Job Role
Numerology: पत्नी को रानी बनाकर रखते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, बनते हैं आइडियल लाइफ पार्टनर
Sunita Ahuja Lifestyle: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स
इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम
भारत
अभी कुछ दिन पहले ही नोएडा में निक्की की उसके पति ने दहेज के लिए कथित तौर पर हत्या कर दी थी. अब मामले में एक नया मोड़ आ गया है. जांच के दौरान पता चला है कि पिछले साल किसी एक अन्य महिला ने उसके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था.
21 अगस्त को विपिन ने कथित तौर पर 36 लाख रुपये की दहेज की मांग को लेकर निक्की को आग लगाकर मार डाला था. यह घटना कंचन और निक्की के नाबालिग बेटे के सामने घटित हुई थी. मामले के सभी आरोपियों, जिनमें विपिन, उसके पिता, उसकी मां और उसका भाई शामिल थे. पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है. पीड़िता के पिता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाने की मांग की है.
ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्या मामले के आरोपी विपिन भाटी पर एक अन्य महिला ने कथित तौर पर हमला करने का मामला दर्ज कराया था. मामला 2024 का बताया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक विपिन ने किसी भी विवाद से बचने के लिए प्रीति नामक महिला पर कथित तौर पर हमला किया था, क्योंकि उसकी पत्नी निक्की ने उसे प्रीति के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था. उन्होंने जारचा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल विपिन को दिल्ली में एक अन्य महिला के साथ गाड़ी चलाते हुए देखा गया था, जब निक्की के परिवार वालों ने उसका विरोध किया था और सड़क पर उसकी पिटाई कर दी थी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
यह भी पढ़े: गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के पास है लग्जरी कार और करोड़ों का बंगला, जानें कमाई का सोर्स
निक्की और निक्की की बहन कंचन दोनों की शादी उसी परिवार में हुई थी.कंचन ने आरोप लगाया था कि विपिन कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखता था. एक बार तो उसे राष्ट्रीय राजधानी के मोलरबंद में एक अन्य महिला के साथ पकड़ भी लिया गया था. आगे उसने बताया कि निक्की ने विपिन के विवाहेतर संबंधों का पर्दाफाश किया था, जिसके बाद दोनों के बीच काफी तनाव बढ़ गया था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.