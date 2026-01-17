दिल्ली-NCR में फिर GRAP-4 की पाबंदियां लागू, 400 पार पहुंचा AQI, इन चीजों पर लगी रोक

Delhi-NCR GRAP-4 Restrictions Imposed: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के मुताबिक, शनिवार शाम 4 बजे राजधानी दिल्ली में एक्यूआई 428 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर+' श्रेणी में आता है. जिसकी वजह से ग्रैप-4 की पाबंदियां फिर से लागू करने का फैसला लिया गया है.

देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर बिगड़ गई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI शनिवार शाम 400 के पार कर गया है. प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. इस स्थिति को देखते हुए सीएक्यूएम ने ग्रैप-4 (GRAP-IV) की पाबंदियां लागू कर दी हैं. जिसमें कंस्ट्रक्शन समेत कई चीजों पर बैन लगा दिया है.

वायु गुणवत्ता 400 के पार पहुंचना 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है. CAQM में राजधानी में सभी सरकारी व गैर सरकारी कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोकने का आदेश दिया है. साथ ही स्टोरन क्रशर (पत्थर तोड़ने की इकाइयों) और खनन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है.

स्कूल खुलेंगे या हाइब्रिड मोड पर होंगी क्लास

इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में बीएस-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. स्कूलों को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो सका है कि वह हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) पर चलेंगी.

दिल्ली पर डबल अटैक

वहीं, दिल्ली में कोहरे ने भी हालत खराब कर रखी है. कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य तक पहुंच गई. सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया. वाहन चालकों को धीमी रफ्तार में सफर करना पड़ा.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को तापमान अधिकतम 22 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया. कोहरे के साथ-साथ प्रदूषण ने भी एनसीआर की परेशानी बढ़ा दी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), यूपीपीसीबी (यूपीपीसीबी) और आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है.

दिल्ली के आनंद विहार में AQI 450, चांदनी चौक में 435, पटपड़गंज में 440, नेहरू नगर में 425, पंजाबी बाग में 399, नॉर्थ कैंपस डीयू में 400 दर्ज किया गया. वहीं, नोएडा सेक्टर-1 में 418 और सेक्टर-116 में 375 दर्ज किया गया.

नियमों को तोड़ने पर सख्त एक्शन

प्रदूषण के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने एक बार फिर ग्रेप- 4 के नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है. निर्माण गतिविधियों पर रोक, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और औद्योगिक इकाइयों की निगरानी बढ़ा दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

