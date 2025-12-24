FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

VIDEO: यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने रेप पीड़िता का उड़ाया मजाक, बोले- घर तो उनका उन्नाव में है

Lung Cancer: सिगरेट-तंबाकू को हाथ न लगाने वाले भी लंग कैंसर के शिकार, क्यों इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रहे भारतीय? 

‘धुरंधर’ को सुपरहिट करवाने वाले आदित्य धर या यामी गौतम, जानें किसने पहले किया था प्यार का इजहार?

धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification

10वीं फेल शख्स ने कैसे पास की UPSC की कठिन परीक्षा? जानें IPS ईश्वर गुर्जर की सफलता की कहानी

भारत

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन

वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद CAQM ने दिल्ली-NCR में GRAP-4 के कड़े प्रतिबंध हटाए. निर्माण कार्य और गैर-जरूरी ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी, हालांकि GRAP-1, 2 और 3 के नियम जारी रहेंगे.

राजा राम

Updated : Dec 24, 2025, 06:36 PM IST

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत, GRAP-4 की पाबंदियां हटीं; जानिए किन चीजों से हटा बैन
दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए प्रदूषण के मोर्चे पर बड़ी राहत की खबर है. बीते कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में आए सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 के तहत लगाए गए सबसे सख्त प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है. इसके साथ ही राजधानी में आर्थिक और निर्माण गतिविधियों को आंशिक रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. 

GRAP 1, 2 और 3 के तहत लागू

दिल्ली-NCR में GRAP-4 हटने के बाद निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर लगी रोक समाप्त हो गई है. साथ ही, राजधानी में गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, जिससे सप्लाई चेन और व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिलेगी. हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन पूरी तरह ढील देने के मूड में नहीं है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि GRAP के चरण-1, 2 और 3 के तहत लागू पाबंदियां अभी जारी रहेंगी, ताकि हवा की गुणवत्ता दोबारा खराब न हो.

यह भी पढ़ें: Delhi Metro News: 13 स्टेशन, 16 KM की दूरी... दिल्ली मेट्रो के फेज 5A को मिली मंजूरी, जानें किस रूट पर दौड़ेगी नई ट्रेन

प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) फिलहाल ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन यह ‘गंभीर+’ स्तर से बाहर आ चुका है. इसी आधार पर GRAP-4 हटाने का निर्णय लिया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की दिशा में बदलाव, तापमान में वृद्धि और हल्की मौसमी गतिविधियों के कारण प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया है. बावजूद इसके, आने वाले दिनों में हालात फिर बिगड़ सकते हैं. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने से बचें, ताकि यह राहत लंबे समय तक बनी रह सके. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

