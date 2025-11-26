FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, जानें कल से स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या अभी रहेंगे बंद

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को औसत AQI 327 अंक पर आ गया है. हालांकि, 34 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' बताया गया.

रईश खान

Updated : Nov 26, 2025, 08:25 PM IST

दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, जानें कल से स्कूल-दफ्तर खुलेंगे या अभी रहेंगे बंद

दिल्ली-एनसीआर से ग्रैप 3 हटने के बाद स्कूल खुल जाएंगे

दिल्ली-NCR की आबोहवा में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार गिर रहा है. इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या कल से स्कूल-कॉलेज और दफ्तर खुलेंगे या अभी हाइब्रिड मोड में क्लास और वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस का काम होगा.

दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह एक्स पर पोस्ट किया, 'मैं सभी दिल्लीवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि CAQM के आदेश अनुसार, दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं. राजधानी में अब GRAP-2 लागू है.'

GRAP-2 की पाबंदियां रहेंगी लागू

मनजिंदर सिंह ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है. स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मोड भी अब बंद कर दिया गया है. अब आगे से सभी व्यवस्थाएं GRAP-2 के नियमों के अनुसार चलेंगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को औसत AQI 327 अंक पर आ गया है. हालांकि, आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी केंद्रों में से 34 ने वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' बताया गया था, जबकि पांच ने प्रदूषण स्तर को 'खराब' आया.

26 नवंबर को सुबह 7 बजे, रोहिणी में एक्यूआई 376 दर्ज किया गया. दूसरे बहुत ज्यादा प्रभावित इलाकों में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (367), आनंद विहार (364), बवाना (382), अशोक विहार (364), बुराड़ी (347), अलीपुर (344) और द्वारका (361) शामिल थे, ये सभी बहुत खराब श्रेणी में थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

