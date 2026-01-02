FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-ऑफिस? GRAP-3 हटने के बाद किन-किन चीजों से हटी पाबंदी

दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-ऑफिस? GRAP-3 हटने के बाद किन-किन चीजों से हटी पाबंदी

जीरो शुगर या सेहत के लिए धोखा? क्या वाकई हेल्दी होते हैं 'Zero Sugar Drinks'? हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया सच

जीरो शुगर या सेहत के लिए धोखा? क्या वाकई हेल्दी होते हैं 'Zero Sugar Drinks'? हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया सच

वो महिला जिसने भारत में खोला लड़कियों के लिए पहला स्कूल, बदले में समाज ने कीचड़ और पत्थरों से नवाजा

वो महिला जिसने भारत में खोला लड़कियों के लिए पहला स्कूल, बदले में समाज ने कीचड़ और पत्थरों से नवाजा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम 

Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट

Homeभारत

भारत

दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-ऑफिस? GRAP-3 हटने के बाद किन-किन चीजों से हटी पाबंदी

GRAP 3 removed in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में काफी सुधार देखने को मिल रहा है. हालांकि, ठंड और कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 02, 2026, 08:10 PM IST

दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-ऑफिस? GRAP-3 हटने के बाद किन-किन चीजों से हटी पाबंदी

दिल्ली में GRAP 3 हटने के बाद स्कूल जा सकेंगे बच्चे

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

    दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं. राजधानी में आज शाम 4 बजे AQI घटकर 236 पर आ गया, जो खतरनाक लेवल से कम माना जाता है. अब दिल्ली के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी और दफ्तरों में भी कर्मचारी फुल संख्या में आ सकेंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि तेज हवाओं की वजह से AQI में सुधार देखने को मिल रहा है.

    CAQM के अनुसार, दिल्ली में नए साल के पहले दिन (1 जनवरी) को एक्यूआई 380 (बहुत खराब) था, जो शाम साढ़े पांच बजे गिरकर 230 पर आ गया. इस गिरावट की वजह हल्की बारिश और तेज हवाएं हैं. वायु प्रदूषण में सुधार होने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने GRAP-III हटाने के फैसला किया. हालांकि, अभी GRAP-I और GRAP-II की पाबंदियां लागू रहेंगी.

    GRAP-3 हटने के बाद इन कामों से हट जाएगा प्रतिबंध

    स्कूल-दफ्तर: दिसंबर में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद राजधानी के सभी स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई थीं. दफ्तरों का भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था. लेकिन अब स्कूल और ऑफिस दोनों खुल जाएंगे.

    निर्माण कार्य: गैर जरूरी निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे. तोडफोड़, अर्थवर्क, पेंटिंग, वेल्डिंग और टाइल्स लगाने जैसे गतिविधियों का काम भी कर सकेंगे.

    इंडस्ट्रियल यूनिट्स: खनन, पत्थर तोड़ना और क्रशर यूनिट्स का काम भी हो सकेगा.

    वाहनों को राहत: दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन फिर से चल सकेंगे. साथ ही अंतरराज्यीय बसों के संचालन में ढील दे दी गई है.

    3 जनवरी को कैसे रहेगा मौसम?

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी को कोहरे की संभावना जताई है. तापमान 17 डिग्री अधिकतम और 7 डिग्री न्यूनतम रह सकता है. वहीं, 4 जनवरी को कोहरे की तीव्रता कुछ कम होकर मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है, अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

    सुबह-शाम घर से कम निकलें बुजुर्ग-बच्चे

    विशेषज्ञों के अनुसार तेज हवा और हल्की मौसमी गतिविधियों के चलते प्रदूषण में अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट और घने कोहरे के कारण आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

    Read More
    Advertisement
    सर्वाधिक देखे गए
    Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम 
    Premarital Medical Test: दुनिया का वो देश जहां शादी से पहले जरूरी है मेडिकल टेस्ट, जानिए भारत में क्या है नियम
    Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
    Eclipses In 2026: साल 2026 में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? भारत में सिर्फ इस डेट और टाइम पर आएगा नजर
    भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
    भारत के इन 5 राज्यों में है सांपों की सबसे ज्यादा आबादी, जानें किस नंबर पर आता है आपका स्टेट
    बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
    बिना ऑक्सीजन चंद्रमा में कैसे लग रही है जंग? साइंटिस्ट पृथ्वी को बता रहे जिम्मेदार, जानें वजह
    Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
    Numerology: नाम में एक छोटे से चेंज से बदल गई आयुष्मान खुराना की जिंदगी! ज्योतिष पिता ने दी थी ये खास सलाह
    MORE
    Advertisement
    धर्म
    New Year Rituals: नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
    नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या
    Rashifal 1 January 2026: आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    आज नये साल पर सिंह और वृश्चिक राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
    Astro Tips: बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
    बुधवार को गलती से भी न करें इन चीजों का दान, कुंडली में खराब हो जाएगी बुध की स्थिति
    Festival List 2026: 2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
    2026 में कब होगी होली से लेकर रक्षाबंधन और दिवाली, तारीखों के साथ देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट
    Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
    आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
    MORE
    Advertisement