दिल्ली में कब खुलेंगे स्कूल-ऑफिस? GRAP-3 हटने के बाद किन-किन चीजों से हटी पाबंदी

GRAP 3 removed in Delhi: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में काफी सुधार देखने को मिल रहा है. हालांकि, ठंड और कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है.

दिल्ली में GRAP 3 हटने के बाद स्कूल जा सकेंगे बच्चे

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद GRAP 3 की पाबंदियां हटा ली गई हैं. राजधानी में आज शाम 4 बजे AQI घटकर 236 पर आ गया, जो खतरनाक लेवल से कम माना जाता है. अब दिल्ली के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी और दफ्तरों में भी कर्मचारी फुल संख्या में आ सकेंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि तेज हवाओं की वजह से AQI में सुधार देखने को मिल रहा है.

CAQM के अनुसार, दिल्ली में नए साल के पहले दिन (1 जनवरी) को एक्यूआई 380 (बहुत खराब) था, जो शाम साढ़े पांच बजे गिरकर 230 पर आ गया. इस गिरावट की वजह हल्की बारिश और तेज हवाएं हैं. वायु प्रदूषण में सुधार होने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने GRAP-III हटाने के फैसला किया. हालांकि, अभी GRAP-I और GRAP-II की पाबंदियां लागू रहेंगी.

GRAP-3 हटने के बाद इन कामों से हट जाएगा प्रतिबंध

स्कूल-दफ्तर: दिसंबर में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद राजधानी के सभी स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई थीं. दफ्तरों का भी वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया था. लेकिन अब स्कूल और ऑफिस दोनों खुल जाएंगे.

निर्माण कार्य: गैर जरूरी निर्माण कार्य शुरू हो सकेंगे. तोडफोड़, अर्थवर्क, पेंटिंग, वेल्डिंग और टाइल्स लगाने जैसे गतिविधियों का काम भी कर सकेंगे.

इंडस्ट्रियल यूनिट्स: खनन, पत्थर तोड़ना और क्रशर यूनिट्स का काम भी हो सकेगा.

वाहनों को राहत: दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन फिर से चल सकेंगे. साथ ही अंतरराज्यीय बसों के संचालन में ढील दे दी गई है.

3 जनवरी को कैसे रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 3 जनवरी को कोहरे की संभावना जताई है. तापमान 17 डिग्री अधिकतम और 7 डिग्री न्यूनतम रह सकता है. वहीं, 4 जनवरी को कोहरे की तीव्रता कुछ कम होकर मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है, अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

सुबह-शाम घर से कम निकलें बुजुर्ग-बच्चे

विशेषज्ञों के अनुसार तेज हवा और हल्की मौसमी गतिविधियों के चलते प्रदूषण में अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट और घने कोहरे के कारण आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से