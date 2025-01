दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब स्थिति में पहुंच गई है. जिसकी वजह से CAQM ने बुधवार को ग्रेडेडे रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत चरण 3 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया है. यानी राजधानी में GRAP-III के तहत गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर पिर प्रतिबंध लग गया है.

देश की राजधानी में बुधवार (29 जनवरी 2025) एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 348 दर्ज किया गया. यह बेहद खराब स्थिति में माना जाता है. यह हवा अस्थमा, फेफड़ों और दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि दिल्ली में सुबह साढ़े 8 बजे आर्द्रता का स्तर 100 प्रतिशत रहा. मौसम विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

इन चीजों पर रही पाबंदी

GRAP स्टेज 3 के तहत गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, मेट्रो, रेलवे जैसे सरकारी कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों इस्तेमाल प्रतिबंधित है.

In view of Severe AQI, CAQM decides to invoke all actions under stage III of GRAP with immediate effect in Delhi NCR pic.twitter.com/CnLgK3Gt7p